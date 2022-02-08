Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu

Sedat Peker'in videolarında adının sık sık geçtiği kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

İşte kameraya yakalanan saldırganlar;

İşte olay yerinden ilk görüntüler;