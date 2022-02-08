Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından olay yerinin ilk görüntüleri çıkarken saldırı bölgesinde de 50'den fazla boş kovan bulundu. Ayrıca otomatik silahlı saldırganların adadan sürat teknesi ile kaçtığı iddia edildi.
Sedat Peker'in videolarında adının sık sık geçtiği kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
KAMERAYA YAKALANDILAR
Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.
İşte kameraya yakalanan saldırganlar;
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti