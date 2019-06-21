Haliç Üniversitesi'nde 18'inci mezuniyet coşkusu

Kurulduğu günden bugüne kadar 16 bine yakın mezun veren Haliç Üniversitesi, bu yıl 18'incisi düzenlenen mezuniyet töreniyle, öğrencilerini geleceğe uğurladı.

Bu yıl 18'inci mezunlarını veren Haliç Üniversitesi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, Bizim Lösemili Çocuklar Vakıf üyeleri ve aileler katıldı. Törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Naci Topsakal, eğitim sisteminde, ticari kaygılar ile hareket edilmesini reddeden yaklaşımın temel prensipleri olduğuna vurgu yaptı.

"YENİ NESLE GÜVENLE BAKIYORUZ"

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Türkiye'nin geleceğini tanımlayacak, muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, dünyayı okuyan, geleceği kuşatan bir gençlik yetiştirme amacında olduklarını söyledi.

Yeni nesle güvenle baktıklarının altını çizen Topsakal, "Özgüveni olan, ülkesini merkeze almış, dünya vatandaşları yetiştireceğiz. Yük olan değil, yük alan bir anlayışa sahip gençlere ihtiyacımız var. Medeniyetimizin insanlığa yaktığı ışık ne yazık ki son birkaç yüzyıldır, dünyayı aydınlatamıyor. Bu nedenle dünya yeterince aydınlık değil. Medeniyetimiz bize önce güzel insan olmayı, sonra da inançlı olmayı emrediyor. Biliyoruz ki; kendisini Dünya'nın gerekli kıldığı nitelikler ile teçhiz edememiş bir kuşak, inançlarını da hayata geçiremez. Biz Haliç Üniversitesi olarak, ecdadımızın en güzel miraslarının başında gelen vakıf geleneğimizin, özüne uygun olarak yaşaması için örnek olacağız. Şeffaf, kendini sorgulatan ve sorgulayan bir üniversite prensibine sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Eğitim sisteminde, ticari kaygılar ile hareket edilmesini reddeden bir yaklaşım, temel prensibimiz olacaktır. Vakıf geleneğimizin özü, fedakarlığa ve paylaşmaya dayanır" diye konuştu.

"GELECEĞE KATKI SAĞLAYACAK VİZYONA SAHİBİZ"

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer ise, Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak gençler yetiştirmek için yepyeni bir vizyona sahip olduklarına dikkat çekti.

Eğitim sisteminin ve üniversitelerinin iyileştirmeye açık alanlarını tanımlayacaklarına vurgu yapan Yavuzer, sürekli iyileştirme metodolojisi ile çalışacaklarını belirterek, "Şimdiye kadar verdiğimiz 16 bin mezunumuzun yanında, gelecekte ülkemizin milli hedeflerine hizmet edebilmek için, Dünya'yı tanıyan, geleceğin gerektirdiği melekeler ile kendisini teçhiz etmiş bir gençlik profili için gayret edeceğiz. Yerelde sağladığımız başarıyı evrensel ölçeğe taşıyacağız" dedi.

Tören, Haliç Üniversitesi Konservatuarının verdiği resital ve gençlere diplomalarının verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

- İstanbul