Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
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Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı

12.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:34
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı

Beyoğlu, Haliç'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı.

Beyoğlu, Haliç'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı. Karaya çıkarılan köpek kendisini kurtaran Hasan Mutlu'yu koklayarak, adeta ona teşekkür etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Haliç'te tekne kaptanı Hasan Mutlu iskeleden denize düşen bir köpeği görünce harekete geçerek onu kurtardı. Sudan çıkardığı köpeği teknesine alan Hasan Mutlu kurulayıp temizlediği köpekle oynayıp, kendisine gelene kadar onunla zaman geçirdi.  Mutlu, kurtardığı köpekle selfie çektiği sırada köpek onu koklayıp adeta teşekkür etti. Kendine gelen köpek daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Haliç bölgesinde teknesiyle yolcu taşımacılığı yapan Hasan Mutlu daha önce Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç bir kadını bir zaman sonra da yine köprüden atlayan bir erkeği kurtarırken görüntülenmişti. Hasan Mutlu son olarak denize düşen bir köpeği kurtardı.

- İstanbul
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı
Haliç'te daha önce iki kişi kurtarmıştı bu kez de köpeği kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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