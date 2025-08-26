Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz gibi tanınmış isimleri buluşturan dizide, modernliğin ve geleneklerin çatışması öne çıkıyor. Halef dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

GÜÇLÜ KADRO, SÜRÜKLEYİCİ HİKÂYE

Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz gibi tanınmış isimleri buluşturan dizide, modernliğin ve geleneklerin çatışması öne çıkıyor. Başarılı bir cerrah olan Serhat, İstanbul'daki konforlu hayatından koparak Şanlıurfa'ya dönüyor. Ancak burada iki aile arasındaki eski bir kan davası nedeniyle imam nikahıyla Yıldız'la evlenmek zorunda kalıyor. Bu ikili mücadelenin tam ortasında aşk, sadakat ve aile sırlarıyla örülü bir hikâye başlıyor. Hikâyenin gerilimle örülü ilerleyişi izleyiciyi ekrana kilitleyecek türden.

YAYIN TARİHİ VE GÜNÜ HANGİ BİLGİLERE DAYANIYOR?

Yayın tarihi açısından net bir gün henüz açıklanmadı fakat ortak beklenti Eylül 2025. Özellikle bazı içeriklerde "perşembe akşamı" güçlü bir yayın günü alternatifi olarak dile getiriliyor. Ancak genel olarak Cuma akşamı 20.00 gibi prime time'da yayınlanma ihtimali daha fazla öne çıkıyor.

Resmî açıklama gelene kadar bu tarihlerin kulis bilgilere dayandığını, resmi bir duyuru yapıldığında kesin bilgileri paylaşacağımı belirtmek isterim.

Yayın Zamanı: Eylül 2025 (kesin tarih açıklanmadı)

Yayın Platformu : NOW TV

Hikâye Teması: Modern – geleneksel çatışma, aile sırları, aşk ve intikam

Başrol Oyuncular: İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz

BEKLENTİ YÜKSEK, RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

"Halef: Köklerin Çağrısı", güçlü kadrosu, görsel atmosferi ve dramatik temasıyla 2025 sonbaharının en iddialı yapımlarından biri. Yayın tarihi ve kanalı henüz resmî olarak netleşmese de, mevcut bilgiler ışığında Eylül 2025, NOW TV, Cuma 20.00 en güçlü adaylar arasında.

Yeni açıklamalar geldiğinde kesin tarihi paylaşacağım. Siz de bu destansı hikâyenin ne zaman yayınlanacağını merak ediyorsanız, gelişmeleri hep birlikte takip edebiliriz.