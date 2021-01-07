Haldun Yalçınkaya kimdir? Haldun Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Haldun Yalçınkaya hayatı ve biyografisi
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Haldun Yalçınkaya kimdir? Haldun Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Haldun Yalçınkaya hayatı ve biyografisi

07.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:23
Haldun Yalçınkaya kimdir? Haldun Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Haldun Yalçınkaya hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Haldun Yalçınkaya izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Haldun Yalçınkaya kimdir? Haldun Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Haldun Yalçınkaya hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Haldun Yalçınkaya hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte detaylar...

HALDUN YALÇINKAYA KİMDİR?

Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'ndaki öğrenimini müteakip İstanbul Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Haldun YalçınkayaYüksek lisans tezini "Barışı Koruma" ve doktora tezini ise "Savaşın Dönüşümü" üzerine yazmıştır.

Doktorasını tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesi, ABD Kara Harp Okulu'nda (West Point) ve Florida Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yapmıştır. Savaş konularında iki kitap ve çeşitli akademik makaleler yayınlamıştır. Kara Harp Okulu Dekanlığı'nda on yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra, 2013 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

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