Haldun Dormen Çukur Dizisine Konuk Oyuncu Olarak Katıldı

Haldun Dormen Çukur Dizisine Konuk Oyuncu Olarak Katıldı

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'a konuk oyuncu olarak katıldı.

Sezon finaline 6 gün kala peş peşe sürprizler yapan Çukur dizisi, pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'i konuk edecek.

ŞANAR KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki dizi Çukur'un 28'inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaşacak. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu'nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.

Hale'nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar'ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Haldun Dormen'in yıllar sonra Çukur ile televizyona döndüğü bölüm, dizinin unutulmaz anları arasında yer edinecek.

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