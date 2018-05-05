Haldun Dormen Çukur Dizisine Konuk Oyuncu Olarak Katıldı
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'a konuk oyuncu olarak katıldı.
Sezon finaline 6 gün kala peş peşe sürprizler yapan Çukur dizisi, pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'i konuk edecek.
ŞANAR KARAKTERİNİ OYNAYACAK
Pazartesi akşamlarının zirvesindeki dizi Çukur'un 28'inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaşacak. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu'nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.
Hale'nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar'ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Haldun Dormen'in yıllar sonra Çukur ile televizyona döndüğü bölüm, dizinin unutulmaz anları arasında yer edinecek.
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aliço aliço aliçooooo :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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KESSSSS LENNNNN KESSSSS TAM BENİM DİZİM BENİ ANLATIYOR HEYYYTTTT VARMI ŞLENNNNNNCevap Yaz 2 12 Yayından KaldırKEKOVALI: SEN NE DİYORSUN YÜKSEK OVALI ALIRIM SENİ ORDAN VERİRİM ÇUKUR OVAYA TEMEMMİİİİ1 Yayından KaldırYÜKSEKOVALI: tam bir kekosun aynen zırto1 2 Yayından Kaldır
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okur yutar senı çukur akıllı olCevap Yaz 2 Yayından Kaldır