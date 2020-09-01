Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri
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Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri

Haldun Boysan, birçok dizi ve filmde yer alan usta oyunculardan biridir. Ankara'da doğan Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Peki, Haldun Boysan kaç yaşında öldü?

Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri
01.09.2020 00:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:43

Haldun Boysan, TV dizisi olarak çekimleri devam eden Maria ile Mustafa ekibinde yer alıyordu. Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan biyografisi haberimizde.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıydı.

Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri

Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) - Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) - Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) - Vedat

Gülcemal (2014) - Affan

Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) - Nejat

Maria ile Mustafa (2020)

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