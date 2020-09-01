Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri Haldun Boysan, birçok dizi ve filmde yer alan usta oyunculardan biridir. Ankara'da doğan Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Peki, Haldun Boysan kaç yaşında öldü?

Haldun Boysan, TV dizisi olarak çekimleri devam eden Maria ile Mustafa ekibinde yer alıyordu. Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan biyografisi haberimizde. HALDUN BOYSAN KİMDİR? 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıydı. Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi. DİZİLERİ VE FİLMLERİ Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman Gemide (1998) Çılgın Bediş (1998) - Partal Aşkın Dağlarda Gezer (1999) Oyuncak Hikayesi 2 (1999) Merdoğlu (2000) Nisan Yağmuru (2000) Vasiyet (2001) Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak Esir Şehrin Gözyaşları (2003) Brindar (2004) Aynalar (2004) Görünmez Adam (2004) Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004) Kısmet (2005) - Hüseyin Asla Unutma (2005) - Nedim Zaman Tüneli (2005) Silahların Gölgesinde (2005) Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas Gen (film) (2006) Köprü (2006) - Hüdai Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası Taşa Yazılan Aşk (2006) Hayat Türküsü (2006) Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal Dağlar Delisi (2007) Kara Güneş (2007) Canım Ailem (2008) Beni Unutma (2008) Servet Avcısı (2008) Hesaplaşma (2009) Kapalıçarşı (dizi) (2009) Abimm (2009) Sensiz Yaşayamam (2010) Çakıl Taşları (2010) Canan (dizi) (2011) - Orhan Firar (dizi) (2011) Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012) Merhamet (dizi) (2013) - Necati Zeytin Tepesi (2014) Sesli Güldüm (2014) Otel Divane (2014) - Vedat Gülcemal (2014) - Affan Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu) O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi Bahtiyar Ölmez (2017) Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm Akıllara Seza (2019) Alef (dizi) (2020) - Nejat Maria ile Mustafa (2020)