Hakuho: Japonya'nın emekliliğini açıklayan yenilmez sumo güreşçisi - Haberler
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BBC

Hakuho: Japonya'nın emekliliğini açıklayan yenilmez sumo güreşçisi

BBC - Haberler | Dünya
Hakuho: Japonya'nın emekliliğini açıklayan yenilmez sumo güreşçisi

15 yaşında başladığı 21 yıllık sumo güreşi kariyerinde neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan "yokozuna" (büyük şampiyon) Hakuho, emekli olacağını açıkladı.

15 yaşında başladığı 21 yıllık sumo güreşi kariyerinde neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan yokozuna (büyük şampiyon) Hakuho emekli oluyor.

36 yaşında emekli olmaya hazırlanan Moğol asıllı Hakuho son olarak prestijli İmparatorluk Kupası'nı 45. kez ve tek bir maç bile kaybetmeden alarak elde edilmesi güç bir rekorun da sahibi olmuştu.

İri yapılı ve kilolu Japon Sumo güreşçilerinin tersine 1.92 metrelik boya ve atletik bir yapıya sahip olan Hakuho, uzun boyunun da verdiği avantajı kullanıp farklı stildeki güreşiyle beğeni kazanan bir sporcu.

Hakuho şimdiye kadar girdiği 52 turnuvanın 49'unda şampiyonluk elde etti veya finale yükseldi. Tüm kariyeri boyunca 1187 maç kazanan efsane isim, arka arkaya 84 turnuva boyunca şampiyonluğunu devam ettiren tarihteki tek sumo güreşçisi.

Hakuho'nun kıramadığı tek rekor ise geçmişteki bir diğer Sumo efsanesi olan Futabayama'nın 69 maçlık yenilmezlik rekoru.

Bir süre önce işler iyi gitmeyip performansı düşmeye başlayan Hakuho'nun, antrenörünün de tavsiyesiyle ana yurdu olan Moğolistan'a gidip askeri kampa benzeri bir eğitim kampına girdiği ve vücudunu yeniden güçlendirip Japonya'ya geri döndüğü de biliniyor.

Bu yılın Ocak ayında koronavirüse yakalanınca Yeni Yıl Büyük Turnuvası'ndan çekilmek zorunda kalan Hakuho, yıl içinde yapılan birkaç turnuvayı da sakatlık nedeniyle kaçırınca güreşi kariyerinin zirvesinde bırakmaya karar verdi.

Sumo gelenekleri uyarınca emekli olan her güreşçi gibi Hakuho da uzattığı ve topladığı saç topuzunu törenle kesecek.

Asıl ismi Mönkhbatyn Davaajargal olan üç çocuk babası güreşçi, 2019 yılında Moğol vatandaşlığından çıkıp Japon vatandaşlığına geçmişti.

Skandallar ve geleneğin sonu

Yüklü paralar kazanılan Sumo güreşinde sporcuların başı bazen beladan kurtulamıyor.

Nitekim Hakuho'nun ismi de 2010 yılında Sumo dünyasını sarsan şike ve kumar skandalına karışmıştı. Skandal genişleyip Tokyo'daki Büyük Turnuva tarihte sadece ikinci defa iptal edilince Hakuho da dahil yaklaşık 30 sporcu Japon halkından özür dilemişlerdi.

Japonların geleneksel sporu sumo güreşindeki beş seviyenin en üstü olan ve "büyük şampiyon" anlamında gelen yokozuna, yağlı güreşteki "baş pehlivan" türünden bir unvan.

Bu mertebeye şimdiye kadar sadece 69 güreşçi ulaşabildi. Bunların arasında güreş tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu olan Hakuho, Japonya'da süperstar statüsünde ilgi görüyor.

Binlerce yıldır sıkı bir gelenek ve göreneğe dayanarak yapılan Sumo güreşinde sporcular genelde erken yaşta emekli olup kariyerlerine antrenör olarak devam ediyor veya genç güreşçilerin beraber barınıp antrenman yaptığı "hara" denilen kulüplerin sahibi olmayı seçiyorlar.

Eskiden yabancıların çok zor girebildiği geleneksel spor dallarından biri olan sumo güreşinde son yıllarda Hakuho gibi yabancı asıllı yokozuna'ların sayısı artsa da bu, sporun zamana ayak uydurmaya çalıştığı anlamına gelmiyor.

Örneğin kadınlar kutsal sayılan sumo ringinin yanına dahi yaklaşamıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda ringde konuşma yapan bir yetkilinin bayılıp düşmesi üzerine ringe girip ona ilk yardım yapmaya çalışan kadın hemşirelerin ringden aceleyle çıkartılması olay olmuş ve etkili Japonya Sumo Federasyonu özür dilemek zorunda kalmıştı.

Hakuho: Japonya'nın emekliliğini açıklayan yenilmez sumo güreşçisi

Hakuho: Japonya'nın emekliliğini açıklayan yenilmez sumo güreşçisi

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