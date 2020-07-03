Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
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Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan TikTok uygulamasının, kullanıcıların birçok gizli bilgisine ulaştığı ve verilerini topladığı ortaya çıktı. İşte madde madde uygulamanın ulaştığı ve topladığı bilgiler.

03.07.2020 08:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:39

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulaması haline gelen TikTok, veri ihlali skandalı ile sarsılıyor. Uygulamada ortaya çıkan kişisel güvenlik açıkları nedeniyle Hindistan'dan ABD'ye bir çok ülkede yasaklarla karşı karşıya kalan TikTok'a bir kötü haber de Türkiye'den geldi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) TikTok uygulamasına dair son günlerde tartışmalara konu olan kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açıklarıyla ilgili olarak harekete geçti. Kurul, TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

TÜRKİYE EN ÇOK KULLANAN 3. ÜLKE

Dünya genelinde 800 milyon seviyesinde kullanıcısı olan TikTok'un en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında 28.4 milyonluk rakamla 3. olan Türkiye'de yaşanan bu veri ihlalinden kaç kullanıcının etkilendiği, KVKK'nin başlattığı inceleme neticesinde ortaya çıkacak.

BİRÇOK BİLGİYE ULAŞABİLİYOR

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir gönderiyle ortaya çıkan skandal, TikTok'a uygulanan tersine mühendislik işlemi ile uygulamanın kullanıcılara ait hangi verileri nasıl aldığını da gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bu skandala göre TikTok uygulaması kullanıcıların telefonlarına ilişkin teknik bilgilerin yanı sıra, donanımlarından, Wi-Fi bilgilerine; konumlarından, kopyalanan bilgileri okumaya onlarca çeşit bilgiye ulaşıp, kayıt altına alıyor.

TİKTOK HANGİ BİLGİLERİNİZE ULAŞABİLİYOR?

Reddit'te ortaya çıkan veri ihlali skandalına göre TikTok kullanıcıların şu verilerini topluyor:

- Cihazın tüm donanımı hakkında bilgiler (İşlemci, ekran boyutu, hafıza kullanım oranı, RAM kapasitesi… )

- Kullanıcıların aktif olarak kullandıkları tüm uygulamaların yanısıra geçmişte indirdikleri ancak sonra sildikleri uygulamaların kayıtları.

- Uygulamanın kullanıldığı cihazın bağlı olduğu ağa dair IP adresleri ve Wi-Fi bilgileri.

- TikTok uygulamasının bazı versiyonlarında gözlenen kullanıcı konum erişimine izin vermese bile 30 saniyelik aralıklarla GPS pingi göndererek, konum bilgilerini takip etme.

- Kullanıcının telefon galerisinde yer alan tüm fotoğraf/video gibi tüm medya belgelerine erişim ve bunların farklı cihazlarda görüntülenmesi için kod dönüştürme (transcoding) izni.

- Uygulama kullanılmıyorken bile kullanıcıların kamera ve mikrofonlarına erişim.

- Özellikle yasadığı ve zararlı içeriklerin gizli bir şekilde kullanıcıların telefonlarına yüklenebilmesine yol açabilecek olan uygulamaya, Android sürümünde 'Zip' dosyası indirme, açma ve çalıştırma yetkisi verme.

- iOS sürümünde ortaya çıkan ancak gelen tepkiler üzerine ardından erişimi kaldırılan panoya kopyalanan her türlü bilgiyi okuyabilme.

Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler

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