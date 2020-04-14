Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı Son dönemde sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki infaz yasası görüşmelerine katıldı. Meclis Genel Kurulu'na maske takarak giren Bahçeli'yi MHP grubu ayakta alkışladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve sağlık durumunun kritik olduğuna yönelik çeşitli iddialar ortaya atılmış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Yalçın, yaptığı açıklamada, "Spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

İNFAZ YASASI GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

Spekülasyonların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Meclis'te görüntülendi. Bahçeli, AK Parti ile ortak verdikleri infaz teklifi görüşmelerinin son gününde Meclis Genel Kurulu çalışmalarına katıldı.

MHP GRUBU AYAKTA ALKIŞLADI

Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok önlemin alındığı Meclis Genel Kurulu'na maske takarak giren Bahçeli'yi MHP grubu ayakta karşıladı.

İNFAZ YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Öte yandan, AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu, cinsel saldırı suçlarının kapsam dışı tutulduğu yeni yasa, 90 bin kişiye tahliye yolunu açtı. Ayrıca cezaların infazında yarı oranında indirime gidildi.