Hakkında başlatılan 27 soruşturma için ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu suskunluğunu bozdu İBB Başkanı İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmayla ilgili suskunluğunu bozdu. İmamoğlu, "Bilirkişi raporları tarafıma iletilerek benden bir savunma istenmedi. Maalesef savunma hakkım da kısıtlandı. Yargı süreci devam ediyor ancak bu inceleme hukuki veya idari olmaktan çok, siyasi bir inceleme. Takdiri halka bırakıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin hakkında 27 ayrı soruşturma açılmasıyla ilgili, "Hukuki dayanaktan yoksun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'e konuştu ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, bunun hukuki olmadığını, savunma hakkının elinden alındığını ve soruşturmaların politik olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU HAKKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR

İmamoğlu, "İncelemeler Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım açıklandığında başlatıldı ama bir sonuç elde edemediler. İlk seçimi kazanmam ve 6 Mayıs 2019'da mazbatamın iptal edilmesinin ardından 2012-2019 yılları arasındaki işlemleri kapsayan yeni bir inceleme başlattılar. 6 aylık incelemede on binlerce evrak üzerinden tam 10 bin 451 işlem araştırıldı. Sonunda da 27 ayrı konuda İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi" dedi.

"BU SİYASİ BİR İNCELEME"

İBB Başkanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İşin ilginç yanı benim görevde olmadığım 20 Mayıs 2019 tarihinde yapılan satın alma işiyle ilgili izin de var. O tarihte, ne Beylikdüzü ne de İBB başkanıyım. Hiçbir resmi görevim yok. Hukukçularımızın yaptığı incelemelerde bu 27 soruşturma konusunda da çok sayıda hukuki sorun bulunuyor. Örneğin, ihale işlemlerinde "yetkisini devreden kişi" olarak soruşturuluyorum. Halbuki ben ne harcama ne de ihale yetkilisi konumunda değilim. Buna itiraz ettiğimiz halde, soruşturma izni verilen kararda benim ağzımdan 'Yetki devrinde bulunduğunu ifade etmiş ise de" diye yazılmış.Ayrıca bilirkişi raporları da tarafıma iletilerek cevapları istenmedi. Maalesef savunma hakkım da kısıtlandı. Yargı süreci devam ediyor. Sanırım soruşturmayı yürüten müfettişin iktidar partisinden milletvekili adayı olması her şeyi anlatıyor. Maalesef bu inceleme hukuki veya idari olmaktan çok, siyasi bir inceleme. Takdiri halka bırakıyorum."