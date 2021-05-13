Hakkari Vali Yardımcısı Gölbaşı şehit ailelerini ziyaret etti
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Hakkari Vali Yardımcısı Gölbaşı şehit ailelerini ziyaret etti

Hakkari Vali Yardımcısı Gölbaşı şehit ailelerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve eşi Sema Gölbaşı, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve eşi Sema Gölbaşı, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Yarımcısı Aziz Gölbaşı ve eşi Sema Gölbaşı, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı Müdürü. M. Sait Abdullahoğlu ile birlikte Bulak Mahallesi'nde bulunan şehit eşi Rabia Deniz, Bulak Mahallesi Çevre yolunda bulunan Gazi Hasan Tutkal ve Gazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit yakını Hamit Çetin'i evlerinde ziyaret ederek ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Yapılan duaların ardından bir süre Vali Yardımcısı Gölbaşı ve eşi ile sohbet eden şehit yakınları ziyarette duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. - HAKKARİ

Hakkari Vali Yardımcısı Gölbaşı şehit ailelerini ziyaret etti
Hakkari Vali Yardımcısı Gölbaşı şehit ailelerini ziyaret etti
Hakkari Vali Yardımcısı Gölbaşı şehit ailelerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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