Hakkari Üniversitesi'nde akademik yıl açılış töreni

25.09.2019 19:34

Hakkari Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitenin kentin gelişmesi ve kalkınması anlamında önemli bir yeri olduğunu belirten Akbıyık, şöyle dedi:

"Üniversitemiz kentte örnek olacak önemli çalışmalar yapıyor. Biz de valilik olarak rektör hocamızla birlikte valiliğimizin ya da kişisel olarak imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya ve yürütülen işlerin de takipçisi olmaya çalışıyoruz. Hakkari'ye geldiğimiz ilk günden beri birinci meselemiz; eğitim ve kitap diyoruz. Eskiden bilgiye ulaşmak zordu ama şimdi herkes istediği bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Bunu iyi değerlendirmek lazım."

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş de bir ülkede nitelikli ve kalifiye insan sayısının o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirtti.

Hem kentte hem de ülkede eğitim, öğretim ile ilgili bilgi üretmeye ve kalifiye insan sayısını artırmaya yönelik bir kurum olduklarını dile getiren Pakiş, şunları kaydetti:

"Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir spor kompleksimiz var, çok iyi bir kafeteryamız var, yemekhanemiz var, 100'ün üzerine lojmanımız var. Alt ve üst yapıyı büyük oranda bitirdik. Bir aya kadar o bölgeye taşınırız diye düşünüyoruz. İkinci etap çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etapta 12 bin metrekare civarında büyük bir kütüphanemiz var. Yine 10 bin metrekareye yakın eğitim fakültesi binamız var. Onlar da inşallah önümüzdeki sene alt ve üst yapı dahil olmak üzere önümüzdeki sene bu zamanlarda bitiririz diye tedbirimizi, çalışmalarımızı buna göre yoğunlaştırıyoruz."

Doç. Dr. Ekrem Yaşar Alkçay'ın açılış dersini vermesiyle son bulan programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Baro Başkanı Zeydin Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, programdan sonra üniversitenin düzenlediği fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: AA