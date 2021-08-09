Risk haritasında Hakkari'nin rengi maviye döndü, sebebi ise yüksek aşılanma oranı
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Risk haritasında Hakkari'nin rengi maviye döndü, sebebi ise yüksek aşılanma oranı

Risk haritasında Hakkari'nin rengi maviye döndü, sebebi ise yüksek aşılanma oranı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında dün düşüş yaşandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'nin risk haritasında düşük riskli iller arasına girerek mavi kategoriye dahil olduğunu söyledi. Bu durumu aşılama oranının yükselmesine bağlayan Bakan Koca, aşı ekibine de ayrıca teşekkür etti.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bayramda kritik bir artışa geçti. Dün ise vakalarda düşüş yaşandı. 8 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 669 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 108 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olurken toplam 239 bin 637 test yapıldı.

"HAKKARİ İNSANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'nin de düşük riskli iller arasına girdiğini söyledi. Yaptığı paylaşımda, "Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Kovid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasında girdi. Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

Hakkari, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi

"SABAH AKŞAM ÇALIŞTILAR"

Bakan Koca, aşı ekibinin fotoğrafını da paylaşarak, "Hakkari aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, "Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz." diyorlardı. Sabah akşam çalışarak %75'in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Hakkari, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
Hakkari, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi

ÖNCEDEN TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Bakan Koca, dün akşam yaptığı paylaşımda, "Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!" diyerek önceden tahminde bulunmuştu.

Risk haritasında Hakkari'nin rengi maviye döndü, sebebi ise yüksek aşılanma oranı

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Bakan Koca 'Hakkari örnek alınmalı' diyerek paylaştı! Aşılamada bir haftada 27 sıra yükseldiler
Bakan Koca "Hakkari örnek alınmalı" diyerek paylaştı! Aşılamada bir haftada 27 sıra yükseldiler
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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