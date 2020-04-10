Hakkari polisinden 'Uzun İnce Bir Yoldayım' klibi Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla Aşık Veysel'in eseri olan 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdikleri bir klip çekti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla Aşık Veysel'in eseri olan 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdikleri bir klip çekti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis için söyle" klibinde "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi. Zap Suyu, karlı dağlar ve üs bölgeleri ile yapılan operasyonlardan çekilen görüntülerin yer aldığı klip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü değişik noktalarda görev yapan trafik, özel harekat, terörle mücadele, bomba imha uzmanı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubelerinde görevli polis memurları tarafından seslendirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA