Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı
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Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı

Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldıHAKKARİ'de, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği Ulu Cami, bugün dualarla açıldı.

21.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:03

Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı

HAKKARİ'de, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği Ulu Cami, bugün dualarla açıldı.

Temeli 2015 yılında Atlılar Caddesi üzerindeki bin 750 metrekare alan üzerine atılan 3 katlı Ulu Cami, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapıldı. Kentin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Ulu Cami'de aynı anda 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek.

Ulu Cami, bugün İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın okuduğu dualar ve kurban kesimi ile açıldı.

Açılışa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Camimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente kazandırılmıştır. Cuma namazıyla ibadete açılan caminin yapılması için büyük emek verilmiştir. Her şehrin Ulu Cami ve Ayasofya gibi sembol camileri var. Bu cami de inşallah Hakkari'nin sembol camisi olacak. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir cami. Kur'an kursu, asansörü, gasilhanesiyle modern bir cami. Bu mübarek günde inşallah Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle İslam alemi, Türk Milleti ve ülkemiz yeni dünya düzeninde daha önemli misyonlarla yerini alacak" dedi.

İl Müftü Vekili Mikail Polat'nın verdiği vaaz ve ezan okumasının ardından cuma namazı kılınan caminin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevik Kumbasar ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti eski milletvekili Abdulmutalip Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı

Kaynak: DHA

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