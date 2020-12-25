Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor
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Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor

25.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:14
Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür yönetimindeki belediye başkanlarının Ankara'daki ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür yönetimindeki belediye başkanlarının Ankara'daki ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Hakkari milletvekili Husret Dinç, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci'den oluşan heyet Ankara'daki bakanlık nezdindeki ziyaretlerine devam ediyor. Hakkari belediye başkanlarından oluşan heyet sırasıyla bölgelerindeki sorunlarını dile getirmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Heyet yapılan görüşmelerin bölge acısından çok olumlu olduğunu belirterek devletin bütün kapıları hizmet için yöre hakkına açık olduğunu, devletin bütün kademeleri halkımıza hizmet vermek için aynı kararlılıkla çalışma azmini verdiğini ifade etti. - HAKKARİ

Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor
Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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