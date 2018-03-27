Hakkari'de "Sağlıklı Yaşa" Konferansı

Hakkari'de Prof. Dr. Ahmet Maranki tarafından, "Sağlıklı Düşün Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa" konferansı verildi.

Prof. Dr. Maranki, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda bilgiler aktardı.

İnsan sağlığına zarar verecek yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Maranki, sağlıklı yaşam için doğal beslenmenin önemine işaret etti.

Konferansı, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ile kurum amirleri de takip etti.