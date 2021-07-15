Hakkari'de İl Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polisin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı
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Hakkari'de İl Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polisin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, savcılıkta verdiği ifadede öldürme amacıyla ateş etmediğini ileri sürdü. Kadın komiseri rahatsız ettiğini iddiasıyla görevden alındığı için bir anda gözünün döndüğünü belirterek, "Karşıma çıkanlara 'kendimi de kadın komiseri de vuracağım' dedim, ama onu bulamadım" diye ifade verdi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan polis memuru Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Çulcu, ifadesinde, hakkında bir kadın komiseri rahatsız ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı verildiğini anlattı.

SİLAHINI ALIP OLAY YERİNE GERİ DÖNMÜŞ

Çulcu, bu durumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüştüğünü, kendisine "Ben istifa edeceğim ve o kızı da şikayet edeceğim" dediğini kaydetti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile tartıştığını, kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu, polisevinden ayrıldıktan sonra açığa alındığını öğrenince silahını alıp olay yerine geri döndüğünü söyledi.

"KADIN KOMİSERİ BULAMADIM"

Yemekhanede tek başına oturan Cevher'in yanına giderek elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Çulcu, "Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" diye savunma yaptı. Olaydan sonra elindeki tabancayla söz konusu kadın komiseri aradığını belirten Çulcu, "Karşıma çıkanlara 'kendimi de kendisini de vuracağım' dedim. Ancak onu bulamadım" dedi.

İFADESİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE KONULDU

Çulcu, polisevinden çıkarken, dışarıda bekleyen polislerce bacağından vurulduğunu sözlerine ekledi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çulcu, cezaevine konuldu.

Hakkari'de İl Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polisin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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