Son dakika... Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri açıklandı
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Son dakika... Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda turuncu listede yer alan terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan 'Velat' kod adlı Eyyüp Alper olduğunu,...

Son dakika... Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri açıklandı
13.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:25

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda turuncu listede yer alan terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan 'Velat' kod adlı Eyyüp Alper olduğunu, diğer teröristin ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren 'Nidal' kod adlı Ahmet Akman olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo operasyonu kapsamında, bugün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda, mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda turuncu listede yer alan terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan 'Velat' kod adlı Eyyüp Alper olduğu tespit edilmiştir. Teröristin; 2014 yılında Hakkari/Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edilmiştir" denildi.

NİDAL KOD ADLI TERÖRİST AHMET AKMAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren 'Nidal' kod adlı Ahmet Akman olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Teröristin, 2018 yılında Hakkari/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda Polis Özel Harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğu, 10 Özel Harekat Polisinin yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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