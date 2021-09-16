Hakkari'de 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren siviller anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren siviller anıldı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren siviller anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da Pkk'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Köy mezarlığındaki anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile yakınları Dua etti.

Erol, gazetecilere, 11 yıl önceki terör saldırısında kaybettiği iki çocuğu ile 7 yakınının acısını hala yüreğinde hissettiğini anlattı.

Olayın yaşandığı günden beri büyük bir acı yaşadıklarını belirten Erol, "Her sene olayın yıl dönümünde mezarlığa geliyoruz, dua ediyoruz. 11 yıldır bu acıyı yaşıyoruz. Ne düğünüm, ne bayramım, ne seyranım, ne huzurum var. Köylülerin hepsi bu acıyı paylaşıyor. Anmalar için dahi birçok kişi olayı yeniden hatırlayıp kahrolacak diye gelmiyor. Allah kabul etmesin. Bunu yapanları Allah kahretsin." diye konuştu.

Saldırıda kızı ve torununu kaybeden Sadık Erol da unutulmayacak bir olay yaşadıklarını kaydederek, "11 yıldır bu acıyı derinden hissediyoruz. Bugün saldırının yıl dönümüdür. Yine mezarlığa geldik ve dua ettik. Bu kadar yıldır nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Acımız çok büyüktür. Elimizden başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ittirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizi sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizi sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

 Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hakkari'de 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren siviller anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:31:21. #1.17#