HAKKARİ (Haberler.com) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Son dönemde İdris Akbıyık vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. İdris Akbıyık ile ilgili internette en çok "Hakkari Belediye Başkanı kim? Hakkari Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık kimdir? Hakkari valisi kimdir?" gibi sorular araştırılmaktadır. Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık ile ilgili bilgilere ve İdris Akbıyık'ın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İDRİS AKBIYIK KİMDİR?

İdris Akbıyık, 1971 yılında Malatya`nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini Polat Kasabasında "Pekiyi" derece ile tamamladı.

1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1990 yılında "İyi" derece ile bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında "Türkiye`de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam" konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doktorasına tez aşamasında devam etmektedir.

1991-1992 yılları arasında Polis Akademisinde bir yıllık özel eğitimden sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğünde iki yıl Komiser Yardımcısı olarak hizmet etti. 1994 yılında Mülki idare Amirliği mesleğine intisap etti.

6 ay Sinop Kaymakam adaylığı, 5 Ay Yeşilyurt Kaymakam Refikliği yaptı. Ankara`da 4 aylık İngilizce kursundan sonra 8 ay süre ile İngiltere`de inceleme-araştırma ve eğitimi amacıyla bulundu. 1,5 ay Elazığ`da Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını yaptı. Afyon - İhsaniye ve Denizli - Güney İlçelerinde 8 Ay süre ile Kaymakam Vekilliğinde bulundu. 4 ay Ankara`da İçişleri Bakanlığında Kaymakamlık kursundan sonra, Rize İli İkizdere İlçe Kaymakamlığına atandı.

1997-1999 yılları arasında İkizdere İlçesinde,

1999-2001 yılları arası Elazığ-Ağın İlçesinde,

2001-2005 yılları arası Diyarbakır`ın Çınar İlçesinde,

25.10.2005-19.10.2006 tarihleri arası Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde,

20.10.2006-11.08.2010 tarihleri arası Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde,

12.08.2010-04.08.2015 tarihleri arası Sakarya'nın Geyve İlçesinde,

07.08.2015-15.12.2016 tarihleri arasıHendek İlçesinde,

21.12.2016- 02.11.2018 tarihleri arası Şişli İlçesinde Kaymakamlık görevini ifa etmiş olup,

05.11.2018 tarihinde Hakkâri Valisi olarak göreve başlamıştır.

17. 10. 2019 tarihinde Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Vali İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır İli Çınar İlçesinde kız çocuklarının okullaşması ve kadınlara dönük kendine özgü başarılı eğitim projeleri yapmıştır. "Haydi, Anne Babalar Okula" projesi ile 4000 okuma yazma bilmeyen kadına okuma yazma öğretilmiş ve istihdama dönük eğitimler verilmiştir. Bu proje ile 1000 civarında okula devam edemeyen kız çocuğunun okullaşması sağlanmıştır. Ayrıca Çınar İlçesinde altı ayrı kan davasının barışla sonuçlanmasında aracılık yaparak katkıda bulunmuştur.

Kayseri İli Yahyalı, Sakarya İli Geyve ve Hendek İlçelerinde eğitimin başarısını artırmak amacıyla "Bir Kitap Bir İnsan" ve "Her Çocuk Bir Etkinlik" gibi kendine has projeler uygulayarak eğitimde bu İlçelerimizi çok üst seviyelere taşımıştır.

Geyve İlçesinde görev yaptığı süre içerisinde halk-devlet bütünleşmesini en üst düzeyde sağlamış, özellikle yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dönük "Konut Projesi" gibi çeşitli projeler uygulamıştır. Benzer projeler Hendek İlçesinde de uygulanmıştır.

Diyarbakır-Çınar İlçesinde eğitim alanında yapmış olduğu başarılı proje ve çalışmalar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanımız tarafından "Teşekkür" ile ödüllendirilmiştir. Görev yapmış olduğu illerin tamamında "Takdirname" ile ödüllendirilmiş ve Kayseri İli Yahyalı İlçesinde yapmış olduğu projeler(özellikle eğitim ve köy alt yapısı ile ilgili) ile "Yılın Kaymakamı Ödülüne" teklif edilmiştir.

Kaymakam olarak görev yaptığı İlçelerde içme suyu, yol, kanalizasyon, gelir getirici tarımsal projeler, modern köyler oluşturma, KÖYDES(Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi) projeleri, istihdama dönük projeler, gelir getirici hayvancılık ve tarımsal projelerbaşarıyla uygulanmıştır.

İstanbul'un Şişli İlçesinde Kaymakamlık yaptığı süre boyunca; yine halk-devlet bütünleşmesini ön planda tutarak vatandaşların her türlü sorununa çözüm üretme gayesi gütmüştür.Avrupa Birliği ülkeleri ve STK'lar ile iş birliği içerisinde projeler üretilmesini sağlamak amacıyla AB Proje Birimi kurulmuştur. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi(AGH) çerçevesinde birçok Avrupa Birliği Projesi uygulanmıştır. "Engelsiz Hizmet Projesi", "Siber Zorbalığa Son", "Nesilleri Birleştiriyoruz" ve "Bir Kitap Bir İnsan"gibi projelerin de içinde bulunduğu 23 proje bulunmaktadır. Uygulanan projeler ile toplumun bilinçlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Avustralya Devletinde 2 ay süre ile adli, idari, siyasi ve ekonomik yapısı açısından incelemeler de bulunmuş, Afganistan Devleti Meydan-ı Vardak Vilayetinde 10 gün süre ile valilik ve kaymakamlık birim amirlerine kamu yönetimi ve Türkiye`nin idari yapısı konularında eğitim semineri vermiştir. İleri derecede İngilizce bilmekte olup öğretmen Sevim Akbıyık ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Devlet Memurluğunda 27. yılında Mülki İdare Amirliğinde ise 25. yılında olan İdris Akbıyık 1. Sınıf Mülki İdare Amiridir.

