Hakim ve Savcıların 24 Aylık Staj Süresi HSK Kararı ile Kısalıyor

Adalet Bakanlığı, Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Yönetmeliğe 2 yeni geçici madde eklendi. Buna göre, 23 Temmuz 2021'e kadar bakanlığın teklifi ve Hâkimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları, mesleğe başlayabilecek.

YENİ İSTİNAFLAR GELİYOR

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bu kişiler; yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilecekler.

Staj ve meslek öncesi eğitim süresi daha önce 24 aydı. Kısıtlama kararının alınmasında yeni kurulacak istinaf mahkemelerinin etkili olduğu belirtildi. Halen 9 ilde bölge adliye mahkemeleri (istinaf) bulunuyor. Kuruluş aşamasında bu sayının 15 olması planlanırken, bazı yerlerde bina inşaatları da tamamlanmıştı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargı teşkilatında yaşanan personel açığı nedeniyle istinaflar 9 ilde faaliyete geçirildi. HSK'nın, artan iş yükü nedeniyle Sakarya, Konya, Trabzon ve Diyarbakır'da yeni bölge adliye mahkemeleri kuracağı belirtiliyor. Yeni kurulacak istinaflarda kıdemli hâkim ve savcılar görevlendirilecek. Adli yargı ilk derece mahkeme ve savcılıklarında boşluk oluşmaması için, istinaf mahkemelerine atanan isimlerin yerlerine staj süreleri kısaltılan hâkim ve savcılar tayin edilecek.

3 BİN 700 ADAYI İLGİLENDİRİYOR

Yargı teşkilatında halen 17 bin 400 dolayında hâkim ve savcı görev yapıyor. 3 bin 700 dolayında hâkim ve savcı adayının Adalet Akademisi'ndeki eğitimleri devam ediyor. Yeni düzenleme, eğitimleri halen devam eden 3 bin 700 hakim ve savcı adayını yakından ilgilendiriyor.

Değişiklikle; hakim ve savcı adayları artık stajlarının başında hâkimlik ya da savcılık tercihini belirtebilecek. Bu sayede savcılık tercihini yapanlar hukuk mahkemeleri gibi ceza yargısının dışında kalan alanlarda staj yapmayacak. Adaylar daha önce stajlarının sonunda bu tercihi yapabiliyordu.