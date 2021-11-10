Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Hakan Ural'a ne oldu? Hakan Ural'ın son durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından rahatsızlığıyla ilgili bir paylaşım yaparak sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı. Korona testi yaptıran Hakan Ural'ın testi pozitif çıktı. Yaşanan gelişmeler sevenlerini üzdü. Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Hakan Ural'a ne oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? soruları internette en çok arananlar listesine girdi.

HAKAN URAL, YOĞUN BAKIMA MI ALINDI?

Sağlık durumu ağırlaşan Hakan Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ve sunucunun çift doz koronavirüs aşısı olduğu biliniyor. Konuyla ilgili Hakan Ural'a yakın kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmedi.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Ural, ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi. 2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynayan ünlü isim, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. 2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı. Şimdilerd

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