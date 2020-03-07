Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
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Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Arabesk müziğinin ünlü ismi Hakan Taşıyan, Kahramanmaraş'ta satırla Maraş dondurması kesti.

07.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:35
Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Arabesk müziğinin ünlü ismi , 'ta satırla Maraş dondurması kesti.


Konser için kente gelen Taşıyan, bir dondurma firmasının şubesinde sevenleriyle buluştu. Burada, Taşıyan'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ünlü sanatçı, üzerinde fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasındaki mumları yanındaki çocuklarla üfleyerek söndürdü. 47 yaşına girdiği öğrenilen Taşıyan, daha sonra çengele asılı Maraş dondurmasını satırla kesti.


Hakan Taşıyan, kendisine doğum günü sürprizi yapan hayranlarına teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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