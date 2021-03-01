Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ve son hali nasıl?

Başarılı sanatçı Hakan Taşıyan'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Hakan Taşıyan evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren usta isim Hakan Taşıyan biyografisi haberimizde. Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ve son hali nasıl?

Hakan Taşıyan kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Sesiyle ve şarkıları ile dikkatleri çeken Taşıyan hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Hakan Taşıyan nereli? Hakan Taşıyan eşi kim? İşte, Hakan Taşıyan'ın ailesine dair ayrıntılar...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ardından babasıyla düğünlere gitmiş. Askerlik döneminde de komutanları tarafından sesi oldukça beğenildi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kaset çalışmarı öncesinde, Müslüm Gürses'i taklit ettiği gerekçesiyle geri çevrildi. Bunun ardından Ankara'ya giden sanatçı, Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

HAKAN TAŞIYAN'IN SON HALİ

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan ünlü sanatçı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARACİĞER İÇİN UYGUN DONÖR BULUNAMADI

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Hakan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda kız kardeşinin böbreğinin Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi bir donör bulanamadığı öğrenildi.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR"

Hakan Taşıyan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor. Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz. Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz." dedi.

"HİÇ KİMSENİN DOKUSU UYUŞMADI"

Karaciğer için hiç kimsenin dokusunun uyuşmadığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: Ayrıca '0rh+ ve Brh+' kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor. Konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuda hastanemiz çok iyi. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'da gerçekten konuyla çok alakadar, bu vesileyle kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyaca bilinen doktorlar tarafından süreç takip ediliyor. Karaciğer bulunduktan sonra inşallah sağlığına kavuşup bu hastaneden ayrılacak. Sosyal medyadaki paylaşımdan sonra bizleri ve bakanlığı arayan çok kişi oldu."