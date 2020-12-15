Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılanması sürüyor

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Celse arasında sanık avukatlarının savunmalarını gönderdiği ve heyet değişikliğinin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada verdiği Şükür'ün "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar etti.

Söz alan avukatlar, tanık beyanları, sanığın savunmaları, mahkemeye gelen belgeler ile cumhuriyet savcısının atıf yaptığı delillerde aleyhe husus görmediklerini öne sürerek, tekrar esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesini ve Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ayrıca esasa ilişkin savunmlarını daha sonra sunacaklarını söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatlarının tekrar mütalaa verilmesi yönündeki talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tekrar mütalaasını sunması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesi talebinin reddine, dosyanın incelemeye alınmasına ve sanık avukatlarının savunmalarının dinlenilmesine karar verdi.

Sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin hükümle değerlendirmesine ve bu aşamada reddine karar veren heyet, duruşmayı 19 Ocak 2021'e erteledi.

Süreç

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz