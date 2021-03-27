Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuğu Hakan Mengüç kaç yaşında ve nereli?

Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuğu Hakan Mengüç kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İBO Show'un 27 Mart konuklarından biri olan Melihat Gülses araştırılıyor. İşte Hakan Mengüç hayatı ve biyografisi

Star TV ekranlarında 9 yıl aradan sonra yayınlanan İBO Show her hafta Cumartesi akşamları birbirinden renkli isimlerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İBO Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan Hakan Mengüç'ün hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuğu Hakan Mengüç kaç yaşında ve nereli? İşte Hakan Mengüç hayatı ve biyografisi

İBO SHOW KONUĞU HAKAN MENGÜÇ KİMDİR?

Hakan Mengüç Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren müziğe merak salmıştır. 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir. Yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir.

15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir. Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Hakan Mengüç iki yıl konservatuara girmiş ancak tamamlamamıştır.

Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika'da hayvan davranışları ve İran'da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi almıştır. İngilizce'nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir.

Sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç seminerleriyle de birçok kişiyi etrafında toplamayı başarmıştır. Ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır.

Yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir. İki arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesini kurmuştur. Tiyatro oyunları da yazmıştır. Hint ve Uzak Doğu felsefesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

TRT sanatçılarının korolarında çalan Hakan Mengüç Hint müziğinden Jazz müziğine kadar pek çok müzik yapmıştır. Yaratıcılık atölyesi ve topluluk önüne konuşma eğitimine kadar pek çok kavramı geliştirmiştir.

Üniversitelerde yaptığı konuşmalar sayesinde Erciyes Üniversitesi ve Bozok Üniversitesinde yılın en iyi konuşmacısı seçilmiştir. 2017 yılında kurduğu Youtube sayfasında kendi alanıyla ilgili videolar çekmektedir. Kısa sürede binlerce kişinin takibine girmiştir.

Maddi durumu olmayan öğrencilere verdiği kişisel gelişim alanındaki dersler kurduğu Sufi Akademi'de verilmektedir.