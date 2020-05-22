Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler

Gönüllüler takımından Evrim, Ünlüler takımından Mert'in elenmesiyle adeta yıkılarak "Kampların birleşmesinin artık hiç bir anlamadı kalmadı" dedi. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert'e karşı özel hisleri olduğu düşünülen Evrim için "Mert'i yakından tanımak istiyordu" demesi aşk iddialarını güçlendirdi.

Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
22.05.2020 07:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 07:57

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin Salı günü yayınlanan bölümünde Ünlüler takımından Mert adaya veda etti. Acun Ilıcalı'nın elenen kişinin Mert olduğunu söylemesiyle adeta yıkılan Evrim ise "Ne" diyerek bağırarak tepki verdi. Evrim'in Mert'in arkasından ağlaması ve söylediği sözler ikili arasında aşk dedikoduları çıkardı. Öte yandan Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert ve Evrim için söyledikleri kafa karıştırdı.

"UMMADIĞIM KİŞİ VEDA ETTİ, YIKILDIM"

Kampların birleşmesine en çok Mert ile bir arada olacağı için sevindiğini söyleyen Evrim, Mert'in elenmesinin ardından "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Benim için kampların birleşmesinin hiç bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Hakan, Survivor'daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert olumlu elektrik içindeler

"BİRBİRLERİNE OLUMLU ELEKTRİK İÇİNDEYDİLER"

Evrim'in Mert'in elenmesine verdiği tepki ve üzülmesi, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programının da gündemi oldu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Evrim ve Mert ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Evrim'in Mert'e daha önce kalpler gönderdiğini hatırlatan Hatipoğlu, ikisinin de birbirlerine karşı bir yakınlık duyduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Evrim, Mert'in yarışmada en sevdiği kişilerden biri olduğunu söyledi ve 'Benim erkek versiyonum' dedi. Mert gittikten sonra çok üzüldü ve kampların birleşmesinin anlamı kalmadığını dile getirdi. Evrim kalp falan gönderiyordu ona. Giderken de ağladı. Bence Evrim, Mert'i yakından tanımak istiyordu. Birbirlerine karşı olumlu bir elektrik içindeydiler. En azından Evrim Mert'e karşı. Birleşme partisinde ise Hadise 'Aşk olayı görüyorum' dedi ve o sırada ekranda Evrim ve Mert'i gördüm" şeklinde konuştu.

Hakan Hatipoğlu'ndan ilginç aşk yorumu: Mert ve Evrim birbirlerine olumlu elektrik içindeydi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Magazin
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Magazin
Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Magazin
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Magazin
Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Magazin
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Magazin
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı
46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Onur Saylak Jennifer Lopez Bergüzar Korel
Spor Neymar Can Bartu İlhan Cavcav Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Kadın Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 07:57:51. #1.14#
title