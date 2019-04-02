Hakan Han Özcan: "Vatandaşın İradesi Ne İse Sandığa O Yansısın"

Hakan Han Özcan: "Vatandaşın iradesi ne ise sandığa o yansısın"

ANKARA - Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki ilçe sandıklarından 3 bin 217 sandığa usulsüzlük tespit ettikleri iddiasıyla itiraz ettiklerini ve bu sandıkların üçte birisine tekabül ettiğini söyledi.

Başkentte seçim siyaseti tam gaz devam ediyor. Akşam saatlerinde Ak Parti İl Başkanı Özcan, İl ve İlçe Seçim Kurulları'nın bulunduğu binanın önünde basın açıklaması yaptı. Özcan buradaki açıklamasında "Mahalli idareler seçimlerinde Ankara genelinde 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 oy kullanıldı. Bu oyların 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığı tespit edildi. Onun yanında çok sayıda sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği ve bu birleştirmelerin sayım döküm çizelgeleriyle uyuşmadığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında teşkilatlarımız ve hukukçularımızla birlikte, tüm sandık sonuç tutanakları inceledik ve bunun neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri bugün İlçe Seçim Kurulları'na müracaat ederek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Maksadımız şudur; vatandaşımızın iradesi neyse sandığa o yansısın, bütün mücadelemiz bunun içindir. Bu ülke Ak Partili dönemlerde yaşlısı, engelliyse evine sandık götüren ve bir tane bile vatandaşının iradesini dışarıda bırakmayan, sandığa sahip çıkan bir olgunluğa erişmiştir. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye çalışma yaparken oyların sandıkta kaydırma ile eksik yazılma ile veya farklı şekillerle ne olursa olsun heba edilmesine razı gelemeyiz" diye konuştu.

Muhalefet itirazları sulandırıyor iddiası

Muhalefet partileri ve çevrelerilerine yüklenen Özcan, "Türkiye'de en ufak mesele de ayağa kaldırıp yetkili göreve çağıran yetkilileri göreve çağıran tüm detaylarıyla araştırsın, hükümet aydınlatsın diyen muhalefet ve bazı çevreleri, Türkiye'deki bazı şeyleri belli iradesi olan millet iradesinin tam eksiksiz şekilde ortaya çıkması için tespit ettiğimiz, yanlış ve olumsuzlukları ve benzer itirazları sulandırmaya çalışması, üstünü örtmeye çalışması aslında onların millet iradesini tecellisinin dışında farklı niyetlerin olduğunu ortaya koymaktadır" sözlerini kullandı.

"Milletin iradesi ve hiç bir oy boşa gitmeyecek"

Ankara'nın 25 ilçesinde bulunan sandıklarda itirazlarını gerçekleştirdiklerini belirten İl Başkanı Özcan, "25 ilçede itirazlarımızı hem birleştirme yerlerinde, hem de İlçe Seçim Kurulları'nda saat 15.00'a kadar sandıklarımıza itirazlarımız gerçekleştirdik. Şu anda tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler var inşallah itirazların kabulü ile aydınlanacağını ve milletimizin iradesinin hiç bir oyun boşa gitmeyeceğini tüm kamu oyuna yansıtacağız.

"Sandıkların üçte birine tekabül ediyor"

Ankara'daki sandıklarımızın geçersiz oyların dışında baktığımız zaman 3 bin 217 sandıkta bu işte ilçe belediyesinin oyu 100 küsür diyelim, mecliste de 117 mesela ama büyük şehirde 1 oy ya da 0 oy, bizim tespit ettiğimiz çetelelerle tutanaklarla bunları hepsini eklere koyarak, bu da sandıkların üçte birine tekabül ediyor. Zaten Büyükşehirdeki sandıkların tümüne itiraz ettik, ayriyeten bu 3 bin 217 sandıktaki usülsüzlüklere de itiraz ettik"şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA