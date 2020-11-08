Hakan Fidan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Hakan Fidan, Türk asker, bürokrat ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanıdır. Peki Hakan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversiteden mezundur? Hayatı ve hakkında bilgiler...

Vatandaşlar Hakan Fidan'ın hayatını ve biyografisini çok merak ediyor. Peki Hakan Fidan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan (d. 1968, Ankara), Türk asker, bürokrat ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanı.

Hakan Fidan doğum tarihi : 1968

Hakan Fidan kaç yaşında : 52 yaşında

Hakan Fidan nereli : Ankara

Hakan Fidan mesleği ne : Bürokrat

HAKAN FİDAN KARİYERİ

Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı.Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Lisan Okulu'nda eğitim almıştır. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp, Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde Kıdemli Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.

14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir.