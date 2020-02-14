FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

14.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve haklarında yakalama kararı çıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda iddianame hazırlanırken, meslekten ihraç edilen ve 7 Şubat soruşturmasını yürüten savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Kararda, şüpheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın üyesi oldukları FETÖ/PDY'nin amaç ve gayesi doğrultusunda, planlı ve sistematik bir şekilde yürütükleri söz konusu soruşturma ile yargı yetkisini kötüye kullanarak meşru hükümeti devirmeye çalıştıkları, MİT'i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amaçladıkları, MİT'in faaliyetlerinin ve mensuplarının deşifre edilerek kamuoyuna açıklanması suretiyle casusluk faaliyetinde bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Eski İstanbul Cumhuriyet Savcıları olup meslekten ihraç edilen Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kovuşturma izin verildiği anımsatılan kararda, bu kapsamda daha önce süpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Bas¸savcılığının iddianame tanzim edildiği kaydedildi.

Kararda, şüphelilerden Bilal Bayraktar hakkında halen bahsi geçen olay ve sonrasında hakkında elde edilen deliller kapsamında, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyası ve bu dosyadan hakkında yakalama kararının bulunduğu, ayrıca Yargıtay 2. Ceza Dairesi ve Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyaları olduğu belirtildi.

Şüphelilerden Sadrettin Sarıkaya'nın da aynı konuyla ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesince tutuklu yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla ayrı bir davanın daha olduğu aktarıldı.

Kararda, bu nedenle mükerrer soruşturma ve kovuşturmaya mahal vermemek maksadıyla şüpheliler yönünden kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına hükmedildiği vurgulandı.

Kararın bir örneği Yargıtayın ilgili dairelerine ve mahkemelere gönderildi.

Ş.E'NİN İFADESİ

Aynı soruşturma kapsamında eski polis memuru Ş.E. hakkında da ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Kararda, Ş.E'nin şu ifadeleri yer buldu: "... Ancak tam kesin tarihini bilmemekle birlikte şubatın ortalarında büro amir yardımcısı Ayhan Albayrak (İddianamede şüpheli olarak yer alıyor) bir konuşmasında 'Hakan Fidan ifadeye gelseydi Sadrettin Savcı tarafından kesin tutuklanacaktı.' dediğini hatırlıyorum."

Kaynak: AA