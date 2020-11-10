Hakan Aysev kimdir? Hakan Aysev eşi kimdir? Hakan Aysev kaç yaşında ve nereli?

Kalın ancak dinlettiren harika sesiyle Hakan Aysev kimdir? Hakan Aysev eşi kimdir? Hakan Aysev kaç yaşında ve nereli?

Hakan Aysev Türkiye'de opera denince akla gelen ilk insanlardandır.Hal böyle olunca da söz konusu opera ve güçlü sesler olduğunda kim olduğu merak konusu haline gelir. Peki, Hakan Aysev kimdir? Hakan Aysev eşi kimdir? Hakan Aysev kaç yaşında ve nereli?

Hakan Aysev

HAKAN AYSEV KİMDİR?

1968 Ankara doğumlu güçlü ses Hakan Aysev Türk opera sanatçısı ve tenordür. Eğitimine 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 1987'de 6. Belvedere Şan Yarışması'nda "En İyi Genç Şarkıcı Ödülü"nü alarak final konserine katıldı. 1988'de mezun olduktan sonra Viyana'ya gitti ve Mozart'ın Cosi fan tutte operasındaki "Ferrando" rolü ile Avusturya, Hollanda ve Almanya'da turneye çıktı.

1989 yılının Temmuz ayında Salzburg Festivali kapsamında Joseph Haydn'ın Acis ve Galatea, Jacques Offenbach'ın Les Bavardes operalarında baş rolü seslendirdi. Eylül ayında Viyana Devlet Operası'na giren sanatçı, aynı yıl Aralık ayında Richard Strauss'un Der Rosenkavalier operasındaki tenor rolü ile sahneye ilk kez çıktı. 1990 yılında Viyana Devlet Operasının kadrolu sanatçısı oldu. Bu arada Luciano Pavarotti'nin öğrencisi oldu. Zaten Luciano Pavarotti'ye benzediği için "Türk Pavarotti" olarak anılmaktadır. 1991 yılında Koblenz Devlet Operasına katıldı ve birçok eserde rol aldı. 1992'de Katia Ricciarelli ile opera-gala konseri verdi. 1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operasında majör rolleri üstlendi. 1997'nin Mart ayında Norveç'te Rigoletto, Ağustos'ta Fransa'da Carmen operalarında sahneye çıktı. Sanatçı bugüne kadar Düsseldorf, Texas, Basel, Bern, Heilderberg operalarında da misafir sanatçı olarak yer aldı. Ayrıca 1997'de Verdi/Requiem'in CD kaydını yaptı.

1998'de Frankfurt'ta ikinci CD kaydını yaptı. Fransa'da Wozzec operasında yer aldı. Basel'de Othello operasında yer aldı.Bulutsuzluk Özlemi ile rock-opera konserini gerçekleştirdi. 1999'da Nilüfer ile sahneye çıkan Aysev, ayrıca Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı Efsanesi'nde rol aldı. 5. ve 6. Bilkent Anadolu Müzik Festivali'ne solist olarak katıldı. 2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

2005 yılında Buenos Aires Teatro Colon'da König Kandaules operasında başrol oynadı. Barcelona Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven'ın 9. Senfoni'sini seslendirdi. Hakan Aysev, halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir. 2007 yılında Show TV'de yayınlanan Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada Serap Ezgü'nün koçluğunu üstlenmiştir. Ayrıca 2008 yılından beri Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

HAKAN AYSEV'İN DİKOGRAFİSİ