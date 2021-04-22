Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli? Hakan Altun hayatı ve biyografisi!

Hakan Altun kimdir? sorusu magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından araştırılmaya başlandı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hakan Altun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hakan Altun hakkında merak edilenler. Hakan Altun kaç yaşında, nereli? İşte, Hakan Altun hayatı ve biyografisi!

Hakan Altun kaç yaşında? Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hakan Altun merak konusu oldu. İşte Hakan Altun hakkında merak edilen Hakan Altun kimdir, Hakan Altun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda eğitim gördü. 1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur.

Doğum tarihi: 13 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,84 m

Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

Kariyeri yaşamı

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.

2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

Diskografi

• Hakan (1999) (Bay Müzik)

• Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

• Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

• Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

• Hediye (2005) (Esen Müzik)

• Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

• Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

• Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

• Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

• Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

• Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

• Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

• Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

• Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

Videografi

Hakan (1999)

• Hani Bekleyecektin

• Yol Verin Bana Dağlar

• Can Kuşum

• Bana Göresin

• Köle Gibi

Ağlamak Yok Yüreğim (2000)

• Ağlamak Yok Yüreğim

• Her Sevda Bir Ölümmüş

• Gönül Yarası

• Gül Belalıdır

Nefesimsin (2002)

• Teklif Ediyorum

• Nefesimsin

• Kıyamadım

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)

• Bir Telefon

• Kördüğüm

• Ayrılık Olmasaydı

• Fenalardayım

Hediye (2005)

• Sen de Ağla

• Hediye

• Yürek Ağlar Gözden Önce

Küstüm Aşklara (2006)

• Yollara Taşlara

• Son Buse

• Kabul Et

Aklım Bende Kalmasın (2008)

• Diyelim Ki

• Haberi Olsun

Tercihimdir (2010)

• Başka Ten Uymuyor

• Tercihimdir

Senden Sonrası (2012)

• Ruh İkizi

• Hadi Geri Ver

Dedemin İlahileri (2014)

• N'eyleyeyim Dünyayı

Aşk Lütfen Gel (2015)

• Aşk Lütfen Gel

• Yıkıla Yıkıla

• Aşk Bahçemsin

Konu: Aşk (2017)

• Gidemezsin

• Vur

• Hep Var Olacaksın

Ne Gelen Ne Soran Var (2020)

• Ne Gelen Ne Soran Var

Erkeklik Başa Bela (2020)

• Erkeklik Başa Bela