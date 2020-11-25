Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?
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Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?

25.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:25
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hakan Altun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte, Hakan Altun hakkında merak edilenler. Hakan Altun hayatı ve biyografisi. Hakan Altun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hakan Altun merak konusu oldu. İşte Hakan Altun hakkında merak edilen Hakan Altun kimdir, Hakan Altun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,84 m

ÖN YAŞAMI

Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi. İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

KARİYERİ YAŞAMI

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.

2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

ŞARKILARI

• Hakan (1999) (Bay Müzik)

• Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

• Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

• Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

• Hediye (2005) (Esen Müzik)

• Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

• Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

• Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

• Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

• Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

• Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

• Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

• Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

• Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

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