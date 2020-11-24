Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı
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Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı

24.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:15
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı

Şarkıcı Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasında Instagram hesaplarındaki mesajlar aşk yaşıyorlar diye yorumlandı. Çifte sosyal medyadan mutluluklar mesajları yağdı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, Bodrum'da aşka geldi ve yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edildi. İddia sosyal medyadaki paylaşımlarla gündeme geldi. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken" yazıyor.

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı

PAYLAŞIMLARINI BEĞENİYOR

Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki ''Eri ve Vuslat'' sözcükleri Gonca Vuslateri'nin soyadı olarak yorumlanıyor. Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor. Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun'un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:

"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"Güzel oyuncu dizi setlerinden fırsat buldukça her hafta sonu Bodrum'a, Hakan Altun'un yanına gidiyor. Bu gidişleri de saklamıyor sosyal medyasından paylaşıyor. Güzel oyuncu yolculuğunu "Keyifle giderim Bodrum'a… Aşkıma… İsmime…" yazıyor.

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Hakan Altun'un en yakın arkadaşı Ayhan Yumru yaptığı bir paylaşımda Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını paylaşıp ''Ailemize hoş geldin'' notunu düşüyor. Çift bundan yaklaşık bir ay önce popçu Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde de buluşmuş, kalabalık bir grubun olduğu gecede gözlerden uzak ve ayrı durmuşlardı.

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı

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