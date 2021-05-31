Hakan Altun - Gönül Yarası sözleri! 'Gönül Yarası' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun - Gönül Yarası sözleri! 'Gönül Yarası' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun - Gönül Yarası sözleri! 'Gönül Yarası' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Gönül Yarası oldu. Peki, Gönül Yarası şarkı sözleri nelerdir? Gönül Yarası şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Gönül Yarası şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Gönül Yarası sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.

HAKAN ALTUN - GÖNÜL YARASI ŞARKI SÖZLERİ

Bugün benim halim yaman

Derdim büyük başım duman

Sen bana sabır ver mevlam

Bu yaraya yok mu derman?

***

Sen bana sabır ver mevlam

Gönül sevdi bilmez ferman

Nerden sevdim cana yetti?

Yarim gitti ömür bitti

***

Rabbim bana bir dert vermiş

Derdin adı gönül yarası

Kapanmıyor sönmek bilmez

Yanar durur gönül yarası

***

Rabbim bana bir dert vermiş

Derdin adı gönül yarası

Kapanmıyor dinmek bilmez

Kanar durur gönül yarası

***

Bugün benim halim yaman

Derdim büyük başım duman

Sen bana sabır ver mevlam

Bu yaraya yok mu derman?

***

Sen bana sabır ver mevlam

Gönül sevdi bilmez ferman

Nerden sevdim cana yetti?

Yarim gitti ömür bitti

***

Rabbim bana bir dert vermiş

Derdin adı gönül yarası

Kapanmıyor sönmek bilmez

Yanar durur gönül yarası

***

Rabbim bana bir dert vermiş

Derdin adı gönül yarası

Kapanmıyor dinmek bilmez

Kanar durur gönül yarası

***

Rabbim bana bir dert vermiş

Derdin adı gönül yarası

Kapanmıyor sönmek bilmez

Yanar durur gönül yarası

***

Rabbim bana bir dert vermiş

Derdin adı gönül yarası

Kapanmıyor dinmek bilmez

Kanar durur gönül yarası

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Hakan Altun - Gönül Yarası sözleri! 'Gönül Yarası' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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