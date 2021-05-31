Hakan Altun - Gönül Yarası sözleri! 'Gönül Yarası' şarkı sözleri nelerdir?
Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Gönül Yarası oldu. Peki, Gönül Yarası şarkı sözleri nelerdir? Gönül Yarası şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Gönül Yarası şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hakan Altun - Gönül Yarası sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.
HAKAN ALTUN - GÖNÜL YARASI ŞARKI SÖZLERİ
Bugün benim halim yaman
Derdim büyük başım duman
Sen bana sabır ver mevlam
Bu yaraya yok mu derman?
***
Sen bana sabır ver mevlam
Gönül sevdi bilmez ferman
Nerden sevdim cana yetti?
Yarim gitti ömür bitti
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
***
Bugün benim halim yaman
Derdim büyük başım duman
Sen bana sabır ver mevlam
Bu yaraya yok mu derman?
***
Sen bana sabır ver mevlam
Gönül sevdi bilmez ferman
Nerden sevdim cana yetti?
Yarim gitti ömür bitti
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası