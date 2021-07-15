Hak-İş üyeleri, 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
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Hak-İş üyeleri, 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı

Hak-İş üyeleri, 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyonumuzun mensuplarının ve milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazılmıştır.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyonumuzun mensuplarının ve milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazılmıştır." dedi.

Arslan, sendika üyeleriyle 15 Temmuz'da şehit düşenlerin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından açıklama yapan Arslan, 15 Temmuz'u asla unutmayacak ve unutturmayacaklarını, Hak-İş olarak bu uğurda gereken gayreti göstereceklerini vurguladı.

Türkiye genelinde konfederasyon olarak düzenledikleri etkinliklerde, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek, dualarını almayı ve dayanışma içerisinde olmayı hedeflediklerinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Milletimizle beraber konfederasyonumuzun mensupları, ilk andan itibaren meydanlarda toplanmış, bu hain terör örgütüne karşı ciddi bir mücadele vermiştir. Konfederasyonumuzun mensuplarının ve milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazılmıştır. Bu destanın bütün kahramanlarına, minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Arslan, darbeye karşı mücadele verirken şehit düşenler arasında Hak-İş üyelerinin de bulunduğunu, Celalettin İbiş'in Genelkurmay Başkanlığı önünde arkasından vurularak şehit olduğunu, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın TÜRKSAT'ta, Hakan Gülşen'in ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit edildiklerini anımsattı.

Mahmut Arslan ve beraberindekiler, tek tek ziyaret ettikleri kabirlere karanfil bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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