HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı
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HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Kültür Sanat

İŞ'te ebru sergisi açıldı Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor' projesi kapsamında düzenlenen serginin açılışında, kültür ve sanat projelerine önem verdiklerini vurguladı.

HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı

ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor' projesi kapsamında düzenlenen serginin açılışında, kültür ve sanat projelerine önem verdiklerini vurguladı.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile düzenlenen 'Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor' projesinde serginin açılışı yapıldı. HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen açılışa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür Sanat Komitesi yöneticileri ve ebru sanatıyla ilgilenen gençler katıldı. Konuşmasında sendika çalışmalarına yenilik getirilmesi gerektiğini ve bu yeniliklerin sanat ile olacağını belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak 46'ncı yılında sendika anlayışımızı bir medeniyet perspektifinden yola çıkarak bizi ve bu toprakları vatan yapan değerleri, kuru bir sendika dili ile yapamayız. Bu değerleri destekleyecek kültürümüz, sanatımız, müziğimiz, şiirimiz, edebiyatımızı bu anlayışlara dahil etmemiz gerekir. Bu anlayışla yerli ve milli sendika görüşüne sahip olabiliriz" dedi.

"Gençler birer medeniyet işçisi olarak görev alacaksınız"

Projeye katılan gençlerin yeni sendika anlayışı çerçevesinde önemli yeri olduğunu söyleyen Arslan, "Ebru sanatıyla ilgilenirken siz sadece fırçalarla değil, siz konfederasyonumuzun hedeflediği yeni bir sendika anlayışının inşası için o fırça darbelerini savurdunuz. Bu yeni sendika anlayışı içerisinde siz gençler birer medeniyet işçisi olarak görev alacaksınız. Konfederasyonumuzun başlattığı fotoğraf ve kısa film yarışmalarını da yeni sendika anlayışımızın birer tuğlaları olarak görüyoruz" diye konuştu.

Sergiyi komite yetkilileri ile kurdeleyi keserek açan Arslan, "Geleceğin HAK-İŞ'inin inşasında önemli yer tutan kültür sanat projelerinin çok özgün bir ürünü olan 'Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor' çalışmamızın da bu mücadelede önemli katkıları var. Projeye katılan tüm genç arkadaşlara ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı
HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı
HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı
HAK-İŞ'te ebru sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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