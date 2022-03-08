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Hak-İş'li kadınlar bowling turnuvasında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hak-İş'li kadınlar bowling turnuvasında bir araya geldi

Mersin Hak-İş İl Başkanlığı ve Hizmet İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bowling turnuvası düzenlendi.

MERSİN (İHA) - Mersin Hak-İş İl Başkanlığı ve Hizmet İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bowling turnuvası düzenlendi.

Kadın üyelerin yoğun ilgi gösterdikleri turnuvada keyifli anlar yaşandı. Yedi takımın kıyasıya yarıştığı turnuvada dereceye giren üyelere, günün anısına Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce tarafından hediyeler verildi.

Başkan Yüce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte emekçi kadınların ilk defa oyun deneyimini yaşadığı bowling turnuvasının keyifli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Yüce, "Kadınlar için çok değişik ve güzel bir etkinlik oldu. Çok keyif aldılar, biz de keyif aldık ve birlikte eğlendik. Eğlence ve dostluk içerisinde geçen turnuvadan tüm üyelerimiz memnun kaldı" dedi. - MERSİN

Hak-İş'li kadınlar bowling turnuvasında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizmet İş Sendikası, Mersin, Hak İş, Mart, Yerel, Haberler

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