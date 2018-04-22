Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "15 Temmuz NATO ve ABD'nin Türkiye'ye Karşı Bir İşgal Girişimidir"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz'da yaşananların NATO ve ABD'nin Türkiye'ye karşı bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Sivas Hizmet-İş Sendikasının 7. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Burada davetlilere ve üyelere hitaben konuşan Arslan, "15 Temmuz NATO ve ABD'nin Türkiye'ye karşı bir işgal girişimidir. FETÖ bu işgalde kullandıkları bir taşerondur ve bu işgal girişimi devam ediyor. Çeşitli yöntemlerle terör örgütlerini başımıza bela ederek bu çeşitli hesaplarını devam ettiriyorlar. İşgali bir şekilde gerçekleştirmek için vazgeçmiyorlar. 15 Temmuz'un bütün ihanetlerinin arkasında bunlar yatıyor. Bu ihanetler devam ediyor" dedi.

Arslan, erken seçim kararının ardından aynı güçlerin harekete geçtiğini ifade ederek, "Şimdi ise erken seçim kararı alındı. Başta emperyalist Amerika'nın sözcüsü olmak üzere sıraya girmişler, 'endişeliyiz, Türkiye'de olağanüstü hal varken seçimlere gidiliyor, seçimler adil olmayabilir' diyorlar. Endişe duydukları tek bir şey var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilir endişeleri var, başka endişeleri yok. Dolayısıyla ihanet devam ediyor. Bu taşeron örgütten bahsetmeye gerek yok. Bunlar bu ülkenin yaşadığı en karanlık, en büyük ihanetin sahibi hainler. Bunları gerçekten tanımlamakla da zorlanıyoruz. O yüzden bunlar için söylenecek tek şey, Rabbimiz bunların yaptıklarının karşılığını fazlasını alacak şekilde cezalandırmayı nasip eder. Bunların sakın ola sakın bu ihanetlerini unutmayalım" dedi.

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