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Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor

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- Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırına yakın Coahuila eyaletinde Haitili göçmenlerin, bekleyişleri sürüyor.

- Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor

MEXİCO CİTY - Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırına yakın Coahuila eyaletinde Haitili göçmenlerin, bekleyişleri sürüyor.

ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu yaklaşık 15 bin göçmenin Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kaldığı kamp, geçtiğimiz hafta tamamen boşaltılmış, sınır dışı edilen Haitililerin Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletine bağlı Acuna kentinde bekleyişleri sürüyor.

Bölgesel kurumlardan gönüllüler, göçmenlere yardım etmek için Meksika'nın kuzeyindeki kentlere doğru ulaşırken, göçmenlerin birçoğunun ne yemeği ne de başlarının üstünde bir çatı var. Bu nedenle hava koşulları ve hastalıklar karşısında göçmenler savunmasız konumdalar.

Haitili göçmenlerden James Bourbon yaptığı açıklamada, "Kimse buraya gelmek istemedi, çünkü evlerinden ayrılanlar daha iyi bir hayat arıyorlardı, ama kimse bunu istemedi" dedi.

Meksika'daki Sınır Tanımayan Doktorlar Koordinatörü Christoph Jankofer yaptığı açıklamada ise, "Oldukça riskli ve endişe verici bir durum. Birkaç gün sürmesi sorun değil ama bunun bir haftadan fazla devam etmesi sağlık problemlerine sebep olur ya da hastalıkların önünü açabilir" ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin bir kısmı çalışmak için ABD'ye gitme hayalini sürdürse de, diğerleri Meksika'dan sığınma talep ediyor.

Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard dün yaptığı açıklamada, şu anda Meksika'da 13 bin 255 Haitili göçmenin bulunduğunu ve isterlerse bu göçmenlere Meksika hükümeti tarafından sığınma hakkı verileceğini duyurmuştu. Orta Amerika'dan Meksika'ya önümüzdeki günlerde daha fazla göçmen grubunun ulaşmasını beklediklerini ifade eden Ebrard, Meksika'nın göçmenlere her zaman açık olan bir ülke olduğunu ve yeni sığınma başvurularına olumlu yanıt vereceklerini açıklamıştı.

Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor

Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor

Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor

Haitili göçmenlerin Meksika'da bekleyişleri sürüyor
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