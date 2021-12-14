Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi öldü - Haberler
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Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucu civardaki 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucu civardaki 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Cap-Haitien kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, patlamayla ilgili soruşturmanın çok boyutlu devam ettiğini belirterek, "Ölü sayısı artıyor, şu an itibarıyla rakam 60'a yükseldi." ifadesini kullandı.

Yaralıların durumunun kritik olduğunu belirten Almonor, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

 Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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