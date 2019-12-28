: Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar

28.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:42

Mutabakata karşı çıkan Libya'da Halife Hafter'in müttefiki Tobruk'taki sözde Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Güney Kıbrıs'a resmi ziyarette bulundu. Salih, bugün ilk olarak Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris'i ziyaret etti.

"YASAL DAYANAĞI YOK"

Ziyaret sonrasında yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat metninin uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Bu Deniz Hukuku, BM Sözleşmesi hükümlerini yok sayıyor. Bunun hiçbir yasal dayanağı yoktur" ifadelerine yer verildi.

"ASKER GÖNDERİLMESİN"

Türkiye'nin bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olan adımlar attığı ileri sürülen açıklamada, "Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için terörle mücadele ihtiyacının altını çiziyoruz. Türk hükümetinin Libya'ya asker gönderme niyetinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu kabul edilemez" denildi.

Salih, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek.

HAFTER'E BAĞLI 10 MİLİS ESİR ALINDI

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'ta havaalanı yolunu ele geçirdi ve darbeci General Halife Hafter milislerinden 10'unu esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Trablus Havaalanı Yolu'nun Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu.

Mecei ayrıca hükümet güçlerinin Hafter'e bağlı 10 milisi esir aldığını ve 3 askeri aracı da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

UMH GÜÇLERİ 2'Sİ BAE'YE AİT 8 ARACI İMHA ETTİ

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu da yaptığı açıklamada, Hallatat ve havaalanı yolunda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araç ve 1'i tank olmak üzere 8 aracın kullanılamaz hale getirildiğini, 6 milisin esir alındığını, 9'unun ise öldürüldüğünü aktardı.

Kununu, Hafter güçlerinin, kendisini destekleyen paralı askerlerin cephelerdeki yükünü hafifletmek için başkentin batısında yer alan Ez-Zaviye bölgesindeki semtlere hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda can kaybı yaşandığını belirtti ancak sayı vermedi.

ÇATIŞMA YENİDEN BAŞLADI

Kununu'nun bahsettiği 6 esirin, Mecei'nin bahsettiği 10 esire dahil olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Trablus merkezine yakın El-Hallatat ve Salahaddin bölgelerinde de UMH ile Hafter güçleri arasında çatışmaların yeniden başladığı ifade edildi.

LİBYA ULUSAL PETROL KURUMU'NDAN UYARI

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Zaviye petrol rafinerisi yakınlarındaki bir deponun top mermisiyle hedef alındığı, saldırıda depo yakınlarındaki bazı noktaların zarar gördüğü kaydedildi.

Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, Trablus'taki çatışmaların Zaviye'ye doğru yayılması ve rafinerinin zarar görmesi durumunda, elektrik santralleri ve su desalinasyon tesislerinin yakıtsız kalacağını ve bu durumda yakıt ithal etmek zorunda kalacaklarını belirtti.

SON 24 SAAT İÇERİSİNDE 4 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son 24 saat içinde Zaviye bölgesindeki tesislere yakın bölgelere 4 saldırı gerçekleştirildiğini dile getiren Sanallah, çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki faaliyetlerin askıya alınabileceğine işaret etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

LİBYA BÜYÜKELÇİSİ "UZMANLIĞA İHTİYACIMIZ VAR" DEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fathi Başağa, Başkent Trablus'ta çatışmaların yoğunlaşması durumunda Türkiye'den askeri destek isteyeceklerini açıklamıştı. Tunus'ta gazetecilere açıklama yapan Başağa, "Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Başağa, savaş halinde oldukları rakipleri General Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının tırmanması halinde, Türkiye'den resmen askeri destek isteyeceklerini söyledi. Başağa, "Paralı askerlerin hayaletlerini kovmak için Türkiye hükümetine resmen başvururuz" demişti. Başağa, Türkiye, Tunus ve Cezayir'le önümüzdeki günlerde işbirliğini derinleştireceklerini de söylemişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Burada Erdoğan, son günlerde Türkiye'de tartışma konusu olan Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz. İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclis'imizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişti. İnşallah Libya'da aynı demokrasi düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Dün bir Tunus ziyaretim oldu. Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya'nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile işbirliği yapma kararını aldık. 1 Ocak 2020 itibarıyla BM güvenlik konseyi geçici üyeliğini üstlenecek Tunus'un tavrı bizim için çok önemlidir." dedi.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da İstanbul'da bir mutabakat imzalamıştı. Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek. İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.

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