Haftanın ücretsiz oyunları PlayStation Now Eylül 2021 oyunları açıklandı
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Haftanın ücretsiz oyunları PlayStation Now Eylül 2021 oyunları açıklandı

Haftanın ücretsiz oyunları PlayStation Now Eylül 2021 oyunları açıklandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

PlayStation'ın PlayStation Now isimli oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan servisine Eylül 2021'de eklenecek atlyı yeni oyun belli oldu. İşte, PlayStation Now Eylül 2021 oyunları...

Sony, Playstation Now üyeliği ile ücretsiz oyunları oyun severlerle buluşturmaya devam ediyor. Sony'nin oyun yayın hizmetine yeni bir oyun koleksiyonu geliyor. PlayStation Now Eylül 2021 listesi sonunda geldi ve tadını çıkarabileceğiniz oyunlar içeriyor.

Eylül ayında PlayStation Now üyelerini ilgi çekici altı oyun bekliyor. Sony'nin bu aya özel sunduğu yapımlar: Tekken 7, Killing Floor 2, Final Fantasy VII, Windbound, Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition ve son olarak Moonlighter oldu.

PLAYSTATION NOW EYLÜL 2021 OYUNLARI LİSTESİ

  • TEKKEN 7
  • KILLING FLOOR 2
  • FINAL FANTASY VII
  • WINDBOUND
  • PATHFINDER: KINGMAKER – DEFINITIVE EDITION
  • MOONLIGHTER

TEKKEN 7

Mishima klanının efsanevi yolculuğunun son bölümüne katıl, bitip tükenmek bilmeyen savaşlarının her bir aşamasının ardındaki gerçeği öğren. Gücünü Unreal Engine 4'ten alan TEKKEN 7, sahip olduğu yaratıcı dövüş mekanikleri sayesinde, muhteşem hikayelerle ilerleyen sinematik savaşların yanı sıra arkadaşlarınla ve rakiplerinle yapabileceğin müthiş düellolar da sunuyor.

  • Tekken 7, 28 Şubat 2022'ye kadar kullanılabilir

KILLING FLOOR 2

Kötü tehditlerle tek başınıza savaşın veya bu birinci şahıs nişancıda çevrimiçi ekip kur. Başarısız bir deney, Avrupa'yı parçalayan korkunç yaratımlara yol açtı. Hükümetler çökerken, gönüllüler ve paralı askerler halkı Zeds adı verilen büyüyen biyolojik tehditten korumak için bir araya geldi ve onları yok etmek ve medeniyeti kurtarmak için sıcak bölgelere yöneldi.

FINAL FANTASY VII

RPG klasiğin türde devrim yapan orijinal sürümünü yeniden yaşa. Maceramız, Cloud Strife adlı soğuk kalpli bir paralı askerin, eko-savaşçı işverenlerinin gezegenin yaşam gücünü tükettiğini düşündüğü 'Mako' enerji reaktörlerine yapılan bir dizi baskına katılmasıyla başlar. Ortaya çıkan kaosta Cloud, hayatını ve dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir keşif yapacak. Ve unutmayın, Final Fantasy VII önümüzdeki aylarda PlayStation Now'a gelen beş Final Fantasy oyununun ilkidir..

WINDBOUND

Keşfedilmemiş bir adada tek başına batmış, hayatta kalmak için karada ve tehlikeli denizlerde keşfet, uyum sağla ve gezin. Vahşi yaşamı avlamak ve teknenizi yükseltmek için çok çeşitli araçlar ve silahlar üretmek için kullanabileceğiniz kaynaklar için adaların el değiştirme arazisini çöpelayın. Bir adadan diğerine geçerek tehlikeli suları almak için kendi özel yelkenli geminizi dikkatlice üretin. Teknenizi fırtınalı rüzgarlar, korkunç dalgalar ve ölümcül deniz canlılarıyla savaşmak için tasarlayın.

PATHFINDER: KINGMAKER – DEFINITIVE EDITION

Bu tek oyunculu RPG'de gerçek zamanlı savaş veya isteğe bağlı sıra tabanlı dövüşler içeren tarih, gizem ve çatışma ile zengin bir dünya olan Golarion'un Çalıntı Toprakları'nı partinizle keşfedin ve fethedin. Krallığınızı genişletin, yeni kasabalar ve topluluk oluşturun. Yeni bölgeleri fethedin ve onları sizin olarak iddia edin, Kahramanlar oluşturun ve 1000'den fazla farklı yetenek, beceri ve beceri arasından seçim yaparak karakterinizi özelleştirin.

MOONLIGHTER

Moonlighter, kahraman olmayı hayal eden maceracı bir esnaf olan Will'in günlük rutinlerini takip eden rogue-lite öğelerine sahip bir aksiyon RPG'dir. Köyü Rynoka, farklı diyarlara ve boyutlara yol açan eski bir Gates setinin yerinde yer almaktadır. Onlara macera, canavarlarla mücadele ve ganimet ve hazineler geri getirerek dükkanınızı donatmak ve memleketinizi restore etmek.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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Haftanın ücretsiz oyunları PlayStation Now Eylül 2021 oyunları açıklandı - Haberler
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