Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
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Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

28.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:57
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim değerlendirme raporunda Ali Sürmeli, Binnur Kaya ve Can Yaman isimleri 21 - 28 Eylül haftasının en çok konuşulan kişiler olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 21 - 28 Eylül arası en çok konuşulan kişileri analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ali Sürmeli, Binnur Kaya ve Can Yamangündemin ana isimleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 21 - 28 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan kişileri belirledi. Gündemin ana konusu Ali Sürmeli, Binnur Kaya ve Can Yaman oldu.

İşte gündemi belirleyen isimler:

ALİ SÜRMELİ

Ali Sürmeli en çok konuşulan isimler listesinde 1. sırasında yer aldı. Konu, 932.092 okunma sayısına ulaştı.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

BİNNUR KAYA

Binnur Kaya, çok konuşulan konular içinde 2. sırada yer aldı. Konu hakkında yapılan haberler 912.693 okunma sayısına ulaştı.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

CAN YAMAN

Can Yaman çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu ve 412.850 okunma sayısına ulaştı.

Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

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