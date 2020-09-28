Haftanın konuşulan isimleri belli oldu! Habermetre, 21 - 28 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim değerlendirme raporunda Ali Sürmeli, Binnur Kaya ve Can Yaman isimleri 21 - 28 Eylül haftasının en çok konuşulan kişiler olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.