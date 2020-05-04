Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
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Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
04.05.2020 08:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:53

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 4 - 10 Mayıs haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 4 - 10 Mayıs haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Emek vererek, zeminini oluşturduğunuz işlerle ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Pazartesi maddi konularla ilgilenip, diğer günlerde ise; bireysel ihtiyaçlarınıza ve görünümünüze odaklanacaksınız. Yurt dışı, eğitim veya hukuki konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla kaçınılmaz olaylar yaşayacağınız bir hafta.

BOĞA : Ön planda olmak isteyeceksiniz. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Orijinal fikirler üreterek, daha önce ektiklerinizi biçebilirsiniz. İstediğiniz hedefe ulaşma şansınız yüksek. Üstünüz veya büyükleriniz tarafından eleştirilebilirsiniz. Ancak duruşunuzdan emin olabilirsiniz. Kadınlarla ilgili beklemediğiniz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

İKİZLER : İçe dönük ve değişik fikirler üzerine yoğunlaşacağınız bir hafta.Evliler çocuk planları yapabilirler. Eşinizin aile büyükleriyle zorlayıcı olaylar söz konusu olabilir ve eşiniz de ailesinin yanında yer alabilir. Ancak, duygularınızla mantığınızı büyük bir uyum içinde kullanarak, sorunu çözebilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınız içi harcama yapabilirsiniz.

YENGEÇ : Sosyalleşmek ve değişik ortamlarda, farklı insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz. Bereketinizi ve kazancınızı artıracak fırsatlar elde edebilirsiniz. Miras, kredi gibi konulardaki sorunlar zorlasa da, problemi çözebileceğiniz bir hafta. Aileden kadınların tam desteğini alacaksınız. Eşinizle zorlayıcı ve ani krizler gelişebilir. sakin olmakta fayda var.

ASLAN : Kariyerinize odaklanacağınız bir hafta. İşinizde farklı bir bakış açısıyla yeni fikirler geliştirerek yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Çalışma hayatı olmayanlarsa, mevcut durumlarını değerlendirecekler. Geçmişte verdiğiniz emeklerin meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk konularında umduğunuzu elde etmekte zorlanabilirsiniz.

BAŞAK : Hukuk, yolculuk, eğitim, yurt dışı ile ilgili işlerinizde ani gelişmeler olabilir. Öne çıkmak isteyebilirsiniz. İlham ve yaratıcılık gerektiren işlerle, borsa sektöründe iş yapanlar istedikleri amaca ulaşabilirler. Kendinizi adadığınız bazı işlere boşuna emek verdiğinizi farkedebilirsiniz. Ortağınızla maddi nedenlerle sorun yaşayabilirsiniz.

TERAZİ : Ödemeler, ek gelirler, miras, ameliyat gibi konular haftanın ana teması. Ev, aile konularında bir süredir devam eden sorunlar tekrarlasa da, çözüme ulaşabileceğiniz bir dönem. Sorumluluklar ağır gelse de, taşın altına elinizi koyarak üstesinden gelebilirsiniz. Özellikle duygularınızla mantığınızı dengeleyebileceğiniz için, size katkısı olacaktır.

AKREP : Evlilik ve ortaklı işlere yoğunlaşacaksınız. Bu konularda ani gelişmeler olabilir. Ancak çıkacak krizi akılcı bir şekilde ve İlahi destekle çözme şansınız yüksek. Arkadaş çevrenizden kadınların tam desteğini alacaksınız. Bir süredir kardeş ve yakın çevrenizle ilgili devam eden sorunların çözüme ulaşması için fırsatlar var. Farklı bir aydınlanma yaşayabilirsiniz.

YAY : Hafta başında günlük işler, salı gününden itibaren ise; aşk veya çocukla ilgili konulara odaklanacaksınız. Kadınlarla kavga ihtimalinizin yüksek olduğu bir dönem. Aman dikkat, öfkeyle kalkan zararla oturur. Ortak veya eşiniz için gereğinden fazla özveride bulunduğunuzu farkederek üzülebilirsiniz. Bir süredir devam eden maddi sorunları aşabilirsiniz.

OĞLAK : Aile, ev, emlakla ilgili işler ön plana çıkacak. Maddi konular nedeniyle eşinizin kadın akrabalarıyla sorun yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz de bir anda olaya dahil olabilirler. Ancak biraz kırılsanız da, eşinizin dengeleyici tavrı ile sorunu aşabilirsiniz. Bu hafta kendinizle ilgili eleştirel düşünceleriniz, yerini daha ılımlı bir bakış açısına bırakacaktır.

KOVA : Yakın çevre veya kardeş konularında ani gelişmeler olabilir. Enerjiniz yüksek olsa da, oto kontrol ile kendi kendinizi kısıtlama eğiliminde olabilirsiniz. Aldığınız fazla kilolardan kurtulmak için uygun şartlar mevcut. Ticari anlaşmalarda maddi olarak kandırılma riskine dikkat etmelisiniz. Geçmişten kalan bazı alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

BALIK : Kazançlarınıza ve ödemelerinize odaklanacaksınız. Ortak iş yaptığınız bir kadınla veya evli erkek balık burçları eşleriyle bir anda kendilerini tartışma içinde bulabilirler. Ancak çevreden gelecek arabuluculukla problemi çözmek kolay olacak. Emlak, ev alım satımıyla ilgili bir işiniz varsa, aldanmamak için bir süre ertelemenizde yarar var.

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