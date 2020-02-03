Haftalık burç yorumları 3 - 9 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?

03.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:33

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 3 - 9 Şubat haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Duygu ve düşünce dengesini kurmakta zorlanacağınız bir hafta. Ancak iç sesinize ve hissiyatınıza güvenerek doğru kararlar alabilirsiniz. Başkalarının ne düşüneceğini kafanıza takmadan hareket etmek en iyisi. Kardeş veya yakın arkadaşınızın, sizi bir konuda yanıltma ihtimaline dikkat.

BOĞA : Konumunuza odaklanacağınız bir hafta. Duygularınıza güvenerek veya belki de bir kadının desteğiyle istediğinizi elde edeceksiniz. Miras, kredi gibi konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hafta sonu içe dönebilirsiniz. Maddi konularda arkadaş çevrenizdeki insanlar canınızı sıkabilirler.

İKİZLER : Eğitim, yurt dışı, hukuk konularına yoğunlaşabilirsiniz. Evliler veya birlikteliği olanlar, sosyal ortamlarda tanışacakları yeni insanlarla kaçamak meylinde olabilirler. Dikkat. Bir süredir planladığınız noktaya ulaşabilirsiniz. Duygusal davranarak istifa eden ikizler burçları da olabilir.

YENGEÇ : Kredi, miras, ameliyat gibi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ani ve fevri davranma ihtimaline dikkat etmelisiniz. Biz değil de, biraz da ben demek size daha iyi gelecektir. Sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatındakiler işleriyle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirler.

ASLAN : Evlilik ve ortaklı ilişkiler haftanın ana teması. Duygusal ve enerjisel olarak güç mücadelesine girebilirsiniz. Etik olmayanlar işlerini kaybedebilirler. Haftanın ikinci yarısında günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Düşündüğünüz şekilde davranmayıp yanlış anlaşılabilirsiniz.

BAŞAK : Eşiniz veya ortak iş yaptığınız kişilerle ilgili olarak yanılgıya düşebilirsiniz. Çalışan başak kadınları, işte istedikleri konuma gelebilirler. Aile, ev ve gayrimenkul konularında aile büyüğü kadınlarla fikir ayrılığı olabilir. Çocuk ve aşk konusundaki sorunlar ise;yavaş yavaş düzelmeye devam ediyor.

TERAZİ : Aile, çocuk, gayrimenkul konularının ön plana çıkacağı bir hafta sizi beliyor. Miras konusu olanlar kardeşleriyle fikir ayrılığına düşebilir, hayal kırıklığı yaşayabilirler. Bazı teraziler ev mi, iş mi ikileminde kalarak istifa edebilirler. Ayağı ile ilgili sağlık sorunu yaşayanlar iyileşebilirler.

AKREP : Kardeş ve yakın arkadaşlarınızla bolca vakit geçirebilirsiniz. Bekarlar artık evlenmeliyim hissiyle hareket edebilirler. Evliler ise; eşleriyle ani duygusal krizler yaşayabilirler. Çocuk veya sevgiliniz için fazladan masraflar yapmanız gerekebilir. Hafta sonuna doğru gelirlerinizde artış olabilir.

YAY : Kazançlar ve ödemelerle ilgileneceğiniz bir hafta. Kendinizi adayarak emek verdiğiniz konularda, hedeflediğiniz amaca ulaşabilirsiniz. Aileden kadınlarla yapacakları masraflar nedeniyle anlaşmak zor olabilir. Bereketinizin artacağını söyleyebiliriz.

OĞLAK : Haftanın ilk günü maddi konuları çözdükten sonra, kendinize odaklanacaksınız. Kendinizi enerjik hissetseniz de, inziva modunda olmayı tercih edeceksiniz. Maddi konularda kandırılma riskiniz olduğu için, bu hafta kimseye borç vermeyiniz.

KOVA : Haftanın ilk yarısı kendinize odaklanırken; ikinci yarısında, daha içsel ve manevi konulara yönelebilirsiniz. İşle ilgili konularda duygusal değil, mantıklı hareket etmelisiniz. Eşinizle veya ortak iş yaptığınız insanlarla uyumu yakalayacaksınız.

BALIK : Hafta başı daha içe dönük, haftanın ikinci yarısında ise, daha aktif olabilirsiniz. İşyerinde maddi konular yüzünden tartışma riskine dikkat etmelisiniz. Gerçekleri görmekte zorlanacağınız için sakin kararlar almanızda yarar var.