Haftalar sonra sokağa çıktı: 'Kafesten çıkmış kuş gibiyim'
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Haftalar sonra sokağa çıktı: 'Kafesten çıkmış kuş gibiyim'

Haftalar sonra sokağa çıktı: 'Kafesten çıkmış kuş gibiyim'
10.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:04

- Haftalar sonra sokağa çıktı: 'Kafesten çıkmış kuş gibiyim' Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamına dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıkabildi, sokağa çıkan bir vatandaş, "kafesten çıkmış kuş gibiyim" dedi Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamına...

- Haftalar sonra sokağa çıktı: 'Kafesten çıkmış kuş gibiyim'

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamına dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıkabildi, sokağa çıkan bir vatandaş, "kafesten çıkmış kuş gibiyim" dedi

SİVAS - Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamına dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıkabildi. Sokağa çıkan bir vatandaş, "kafesten çıkmış kuş gibiyim" dedi.

Virüsün ülkemizde görülmesinden sonra 65 üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Normalleşme süreci kapsamında Sivas kent merkezinde 7 haftadır evlerinden dışarıya adım atamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar İç İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile haftalar sonra ilk kez bugün sokağa çıkabildiler. 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilen vatandaşlar kendilerini park ve ağaçlık alanlara attılar.Haftalar sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Demirbaş, kafesten çıkmış kuş gibi olduğunu belirterek geziyorum dedi.

"Yaşlılar için bugün bayram"

Gazi Erdoğan, yaşlılar için bugün bayram diyerek, "Bu gün dışarı çıktım 3 aydır hapistim. İnsan içeride daralıyor, ceza evinde yatmış gibi. Bugün izin verdiler 4 saat gezeceğiz. Yaşlılar için bugün bayram" dedi.

" Dünyaya yeni gelmiş gibiyim"

Osman Işık, dünyaya yeni gelmiş gibi hissettiğini belirten, " Rabbim devletimize zeval vermesin. Hükümetimiz bizim için çok güzel tedbirler aldı. Bizim sağlığımızı korumaktan başka amaçları olmadı. Dünyaya yeni gelmiş gibi hayata yeni atıldım. Evde hapis olduk. İlk dışarı çıktığım andan ya rabbi sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin dedim" diye konuştu.

"Şuanda kafesten çıkmış kuş gibiyim"

Mehmet Ali Demirbaş, şuan da kafesten çıkmış kuş gibiyim, "Bu nasıl bir şey biliyor musun balığın suya kavuştuğu gibi. Öyle hissettik kendimizi. 50 gündür evdeydik. Oturarak ayaklarımız hamlandı. Vücudumuz karıncalanmaya başladı. Şuanda kafesten çıkmış kuş gibiyim. Geziyorum. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Haftalar sonra sokağa çıktı: 'Kafesten çıkmış kuş gibiyim'

Kaynak: İHA

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