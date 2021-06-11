Hafta sonu yasakları kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
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Hafta sonu yasakları kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
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12-13 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta sonu-pazar günü sokağa çıkma yasağı-kısıtlaması kalkacak mı, devam edecek mi? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

12-13 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta sonu-pazar günü sokağa çıkma yasağı-kısıtlaması kalkacak mı, devam edecek mi? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 22.00-05.00, hafta sonu pazar 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 22:00 sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

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